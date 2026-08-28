Gấp rút chuẩn bị đón học sinh về trường nội trú mới

Trong 6 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa, Yên Khương và Sơn Thủy là hai công trình có tiến độ nhanh nhất. Việc thi công tại hai dự án đã cơ bản hoàn tất, hiện nay các trường đang chuyển sang giai đoạn tập trung sắp xếp cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị, chỉnh trang khuôn viên, gấp rút chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Các thầy cô Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương vệ sinh lớp học sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Ảnh: Hương Quỳnh

Ngày 25/8 vừa qua, Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã bàn giao cho UBND xã Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương các hạng mục gồm khối nhà lớp học tiểu học, THCS, nhà học bộ môn, thư viện, nhà hiệu bộ và nhà ở giáo viên, với tổng khối lượng khoảng 94%. Từ sau khi tiếp nhận đến nay, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp dọn dẹp theo từng khu vực. Các phòng học, nhà hiệu bộ, khu nhà ở giáo viên được vệ sinh, sắp xếp; thiết bị dạy học và vật dụng phục vụ sinh hoạt được đưa vào vị trí, từng bước hoàn thiện không gian học tập, làm việc.

Ông Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Khương, cho biết: “Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, nhất là đối với việc học tập, sinh hoạt của con em đồng bào trên địa bàn. Ngay khi các hạng mục được bàn giao, xã phối hợp với nhà trường huy động lực lượng hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và hoàn thiện những phần việc cần thiết. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng tham gia hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng làm đồng thời các phần việc để khi toàn bộ công trình được bàn giao, nhà trường có thể sớm đưa vào vận hành, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh".

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương dự kiến có 712 học sinh, trong đó cấp tiểu học 372 em, cấp THCS 340 em. Ngoài số học sinh trên, trường có thể tiếp nhận thêm học sinh đang học ở xã Linh Sơn có hộ khẩu tại Yên Khương chuyển về học. Con của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại xã biên giới Yên Khương cũng được tuyển theo đúng đối tượng.

Với số lượng học sinh lớn, nhà trường đang chuẩn bị các phương án tổ chức dạy học và sinh hoạt theo mô hình nội trú. Việc phân lớp, bố trí phòng ở, tổ chức bữa ăn, phân công giáo viên phụ trách và quản lý học sinh ngoài giờ học được rà soát để các em nhanh chóng ổn định khi về trường mới.

Thầy giáo Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết: “Điều nhà trường quan tâm nhất lúc này là xây dựng phương án vận hành thật cụ thể, nhất là đối với học sinh ở nội trú. Chúng tôi đang rà soát việc phân lớp, bố trí phòng ở, phân công giáo viên phụ trách, tổ chức bữa ăn và quản lý học sinh ngoài giờ học. Đồng thời, nhà trường chuẩn bị các phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh trong những ngày đầu để các em, nhất là học sinh ở xa, nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt mới".

Cùng với Yên Khương và Bát Mọt, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy là một trong ba trường dự kiến sẽ được chọn làm điểm cầu của tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành và khai giảng, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc. Công trình cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tính đến ngày 27/8, tiến độ dự án đạt gần 98% khối lượng, phần việc còn lại chủ yếu là hoàn tất một số hạng mục, lắp đặt thiết bị và chỉnh trang cảnh quan. Với tiến độ này, Sơn Thủy đang là công trình hoàn thành nhanh nhất trong 6 trường nội trú liên cấp khởi công đợt 1.

Ông Lê Văn Trưởng, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Tổng Công ty CP Miền Trung, cho biết: “Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục cuối cùng, đồng thời phối hợp triển khai lắp đặt bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ nội trú, bán trú, phấn đấu bàn giao công trình trước ngày 30/8 theo kế hoạch".

Không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất, xã Sơn Thủy và nhà trường cũng đang chuẩn bị phương án tổ chức học tập, ăn ở cho học sinh. Theo phương án, học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ được tổ chức nội trú tại khu trường chính; học sinh lớp 1 đến lớp 3 tổ chức bán trú, phù hợp với độ tuổi và khả năng thích nghi của các em.

Theo kế hoạch, Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương phải hoàn thành, bàn giao trước ngày 30/8, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 5/9, đúng dịp khai giảng năm học mới. Những ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển về điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh vùng biên, mở ra thêm cơ hội để các em được học tập trong môi trường khang trang, đồng bộ, nuôi dưỡng những ước mơ trên chính quê hương mình.

Hương Quỳnh