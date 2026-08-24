Gắn trách nhiệm với từng đồng vốn đầu tư công

Tổ công tác số 1 và số 4 của UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân nguồn vốn của các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi của các tổ còn thấp.

Theo đó, đến ngày 18/8 các đơn vị thuộc phạm vi Tổ công tác số 1 mới giải ngân hơn 1.520 tỷ đồng, đạt 25,17% kế hoạch, trong khi còn hơn 4.520 tỷ đồng phải thực hiện trong những tháng còn lại của năm. Tổ công tác số 4 giải ngân 599,47 tỷ đồng, đạt 35,8%, vẫn còn hơn 1.074 tỷ đồng chưa được giải ngân. Đáng chú ý, trong hơn 2.562 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2025 kéo dài sang năm 2026 nếu không giải ngân hết trước ngày 31/12/2026 sẽ bị hủy dự toán.

Chúng ta đều biết, trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chính là thước đo khả năng tổ chức thực hiện, hiệu quả điều hành của chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan.

Qua những cuộc làm việc liên tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và các ban quản lý dự án trong tháng 8/2026, có thể thấy một tinh thần chỉ đạo rất rõ ràng: Phải quyết liệt hơn, cụ thể hơn, gắn trách nhiệm đến cùng với từng dự án, từng chủ đầu tư, từng cơ quan quản lý và người đứng đầu. Các sở, ngành, ban quản lý dự án phải thực sự nhìn nhận xem còn vướng ở đâu, nghẽn ở chỗ nào, để nhanh chóng tháo gỡ.

Riêng với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - chủ đầu tư công lớn nhất tỉnh, người đứng đầu UBND tỉnh đã yêu cầu không chờ đến quý IV mới tập trung giải ngân, mà phải tạo chuyển biến ngay trong tháng 8 và tháng 9. Những dự án giải ngân dưới 25% phải được rà soát, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng dự án... Nhà thầu, tư vấn chậm tiến độ không thể chỉ được nhắc nhở mà phải có biện pháp xử lý quyết liệt. Với Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp đang quản lý, theo dõi hơn 700 dự án, yêu cầu đặt ra là phải biết dự án nào cần tập trung hoàn thành, dự án nào cần tháo gỡ và dự án nào phải xử lý dứt điểm. Với Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, trách nhiệm phải được xác định đến từng phòng điều hành dự án, từng cá nhân phụ trách.

Đáng chú ý, tinh thần ấy không chỉ đặt lên vai các ban quản lý dự án, mà được lan tỏa đến từng địa phương. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân của 45 xã, phường thuộc phạm vi Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh mới đạt hơn 17%, trong đó 17 địa phương chưa giải ngân. Với những địa phương này, yêu cầu không phải là giải thích vì sao chưa làm được, mà phải nhanh chóng đưa ra được cách làm phù hợp để kịp giải ngân nguồn vốn trong thời gian còn lại của năm.

Những chuyến làm việc và chỉ đạo liên tiếp trong thời gian qua của lãnh đạo tỉnh cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc giải phóng nguồn lực đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng nhằm tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, xây dựng. Thông điệp “Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với từng chủ đầu tư, địa phương và người đứng đầu” vì thế không chỉ là kết luận tại hội nghị, mà phải thành mệnh lệnh, phương châm hành động. Mỗi dự án phải có người chịu trách nhiệm. Mỗi điểm nghẽn phải có thời hạn xử lý. Mỗi nguồn vốn phải có lộ trình giải ngân. Có như vậy, đồng vốn đầu tư công mới thực sự trở thành nguồn lực tạo dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh.

Thái Minh