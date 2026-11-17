EU thúc đẩy hoàn tất Hiệp định liên kết với Syria, mở rộng hợp tác song phương

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) nhất trí thúc đẩy tiến trình hoàn tất Hiệp định liên kết EU - Syria, nhằm thiết lập khuôn khổ thương mại, đối thoại chính trị và mở rộng hợp tác giữa hai bên, trong bối cảnh Syria đang nỗ lực phục hồi kinh tế và ổn định đất nước sau nhiều năm xung đột.

Thông báo trên được Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đưa ra sau cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU tại Brussels (Bỉ), ngày 16/11. Bà cho biết các ngoại trưởng ủng hộ việc tiếp tục triển khai hiệp định được soạn thảo lần đầu vào năm 2008. Các nhà ngoại giao sẽ phối hợp với các nước thành viên rà soát những vấn đề kỹ thuật và pháp lý, chuẩn bị cho việc hoàn tất và ký kết thỏa thuận.

Bà Kallas nhận định quá trình chuyển tiếp tại Syria đang có những tiến triển, song phục hồi kinh tế, hòa giải dân tộc và tái hòa nhập người tị nạn vẫn là những thách thức lớn. Bà nhấn mạnh Syria cần nguồn vốn đầu tư và một tiến trình chuyển tiếp thành công đồng thời cho rằng việc tăng cường can dự với Damascus là cần thiết để tránh tạo khoảng trống cho các bên khác gia tăng ảnh hưởng.

Sau khi hoàn tất hiệp định, EU dự kiến tìm kiếm nhiệm vụ đàm phán mới để hiện đại hóa văn kiện, trong đó xem xét các điều kiện liên quan đến nhân quyền và lập trường trước đây của Damascus trong việc ủng hộ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo bà Kallas, một Syria ổn định cũng là lợi ích của châu Âu.

Động thái này tiếp nối việc EU nối lại thực thi Thỏa thuận hợp tác với Syria ký năm 1978 và tổ chức cuộc đối thoại chính trị cấp cao đầu tiên giữa hai bên hồi tháng 5/2026. EU đã cam kết hỗ trợ 620 triệu euro (khoảng 718 triệu USD) cho Syria trong giai đoạn 2026-2027, tập trung vào cứu trợ nhân đạo và phục hồi kinh tế - xã hội.

Sau gần 14 năm nội chiến, Syria đang đối mặt với nhu cầu tái thiết lớn, trong khi chính quyền mới tại Damascus nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, khôi phục thương mại và từng bước tái hòa nhập cộng đồng quốc tế.

Minh Phương