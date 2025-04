Lang thang trong sân chùa, ngồi tịnh tâm bên hồ sen, tôi thấy mình như tìm lại được sự bình an và tìm lại được chính mình. Những khó khăn mà cuộc sống mang lại cũng như những trở ngại do chính mình tạo ra dần dần tan biến. Tan biến không phải là nó mất đi, nó vẫn ở đó, nhưng ta với tâm thế sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng bước qua, thì nó không còn là vấn đề to tát nữa. Tôi cảm nhận hoa sen còn dạy cho ta nhiều điều hơn thế khi thấy bướm ong bay lượn quẩn quanh hoa sen. Từ dưới bùn đen tăm tối, hoa sen đã biết cách vượt lên. Bằng sắc hương rực rỡ, hoa sen đã tạo nên những giá trị cho riêng mình, “hữu xạ tự nhiên hương”, tự mình tỏa sáng.

Ngẫm lại, chúng ta ai cũng cần trau dồi và tự tạo nên những giá trị cho bản thân, như hoa sen kia, nhờ những nỗ lực khi còn là một mầm hoa, đã hiên ngang bừng nở dưới ánh mặt trời sau một thời gian dài dầm mình trong ao hồ lạnh lẽo.

Những hôm đó tôi về nhà, bộ đồ lam trên người vẫn phảng phất hương sen. Và trong giấc mơ, có những đóa tâm sen đang ấp ủ mầm thương chờ ngày bừng nở.