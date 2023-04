Xứ Thanh hè này có gì mới?

Điểm du lịch nào mới, hấp dẫn nên khám phá trong mùa hè này? Đây là câu hỏi của không ít du khách trước khi đặt chân đến xứ Thanh - nơi vừa có biển rộng, vừa có núi cao, vừa có những miền đất yên bình, vừa có thành phố ồn ào, tấp nập. Năm nay, với nhiều điểm đến mới, trải nghiệm khác biệt, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là điểm đến “bùng nổ” thu hút đông đảo du khách.

Khám phá tour Nghi Sơn - Đảo Mê bằng tàu cao tốc hiện đại, sang trọng là trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách khi đến với xứ Thanh.

Để đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của du khách, trong năm 2023, du lịch Thanh Hóa đã không ngừng làm mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh (du lịch biển, văn hóa - tâm linh và sinh thái cộng đồng), đồng thời đưa vào thị trường những dòng sản phẩm mới. Cụ thể, hè năm nay, tại TP Sầm Sơn, cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, UBND thành phố sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn (19-4-1963 - 19-4-2023) và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023, trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn - Thăng hoa và tỏa sáng” cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp. Cùng với đó, từ tháng 4 đến tháng 9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hoạt động hoạt náo và diễu hành đường phố; lễ hội bánh chưng - bánh giầy; lễ hội cầu ngư, bơi chải; các giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; Giải chạy Sun - Sầm Sơn Marathon; Giải Vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023; Giải Marathon Vietjungle 2023... cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến sôi động, rộn ràng suốt mùa hè 2023.

Cùng với TP biển Sầm Sơn, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đã hoàn thiện tuyến đường với 4 làn xe nối từ đường Quốc lộ 1A vào khu du lịch và bổ sung thêm nhiều điểm cảnh du lịch mới. Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) đã giải tỏa toàn bộ hàng quán lấn chiếm ven biển, mở rộng tuyến đường dọc bãi biển; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh; trồng thêm nhiều cây xanh; xây dựng hệ thống bờ kè chắn cát chống sạt lở, sắp xếp khu neo đậu tàu thuyền, chòi quan sát, hoàn thành khu vực tắm tráng, xây dựng quảng trường biển...

Thêm một điểm đến, trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho du khách khi đến với xứ Thanh trong hè này, đó là tour khám phá Đảo Mê (thị xã Nghi Sơn). Tuyến du lịch Nghi Sơn - Đảo Mê vừa được khai trương vào ngày 2-4 vừa qua, được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút du khách đến trải nghiệm trong dịp hè sắp tới. Tại đây, bến du thuyền Anh Phát được đầu tư hiện đại, với tổng số vốn lên tới trên 200 tỷ đồng của Công ty TNHH Dịch vụ và Khách sạn Anh Phát tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đến với tour Đảo Mê, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ giữa biển trời xứ Thanh. Đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo 18 hòn lớn, nhỏ khác nhau nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn. Trong hành trình đến với Đảo Mê, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như: chèo thuyền kayak, đi xe motor nước, lướt ván, câu cá, lặn biển ngắm san hô, cắm trại, đốt lửa trại, đi bộ trên cầu khỉ, tham quan ngọn hải đăng, giao lưu cùng các chiến sĩ bộ đội trên đảo... và thưởng thức những bữa tiệc hấp dẫn trên du thuyền sang trọng. Ngoài ra, tại bến du thuyền Anh Phát còn có các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm tại cửa hàng miễn thuế.

Ngược lên với miền Tây xứ Thanh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước) chắc hẳn sẽ không làm du khách thất vọng với nhiều khu nghỉ dưỡng mới như: Central Hills Pù Luông Resort, Amigo Pu Luong Resort, Pu Luong Boutique Garden, Lua Pu Luong... Thức dậy thật sớm, nhẹ nhàng đi trên con đường nhỏ dẫn ra những thửa ruộng bậc thang xếp mình giữa núi non trùng điệp, đón làn mây bay bay qua người, chạm tay vào từng cây lúa còn đọng giọt sương sớm... sẽ là những trải nghiệm hấp dẫn mà nơi đây mang đến. Với những góc máy rộng, chụp từ trên cao xuống bao quát thung lũng, bạn sẽ cầm chắc trong tay những chiếc ảnh “triệu like” cho mình khi đến với Pù Luông. Còn với những ai ưa thích mạo hiểm, chuyến leo núi chinh phục đỉnh Pù Luông, ngọn núi cao 1.700m sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Với hàng chục khu, điểm du lịch, xứ Thanh còn rất nhiều điều thú vị, mới mẻ chờ du khách khám phá, chinh phục ngay trong hè này. Tuy nhiên, để đảm bảo chuyến đi an toàn, ý nghĩa, du khách nên tham khảo trước thông tin dịch vụ, điểm đến từ các đơn vị lữ hành hoặc các trang mạng xã hội uy tín. Đặc biệt, đối với các khu, điểm du lịch cộng đồng, do lượng khách lớn trong khi hệ thống nhà hàng, lưu trú còn hạn chế, do đó nếu du khách chọn đi du lịch tự túc nên tìm hiểu trước thông tin điểm đến, tình trạng phòng lưu trú hoặc các khu vực được phép cắm trại, dựng lều... để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro khi đi du lịch.

Bài và ảnh: Lê Anh