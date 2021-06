Tăng cường quản lý tại các điểm du lịch tự phát

Mùa hè đến, một số người dân, đặc biệt là giới trẻ thường lựa chọn những thác nước, đầm, hồ có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, hiểm trở làm điểm vui chơi, giải trí. Những điểm du lịch tự phát này mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành du lịch tại các địa phương nhằm khai thác tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên, kèm theo đó là nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn thương tích và đuối nước từ những điểm du lịch tự phát.

Thác Mây (Thạch Thành) thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Trên địa bàn tỉnh có hệ thống ao hồ, sông, suối dày đặc, vì vậy nhiều điểm du lịch tự phát như: thác Mây (Thạch Thành), thác Thủy Tiên (Thường Xuân)... được nhiều du khách thường xuyên chọn làm địa điểm dã ngoại, trải nghiệm và vui chơi những dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Đặc biệt vào thời điểm nắng nóng và lúc học sinh được nghỉ hè sẽ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao do tắm sông, suối không có sự quản lý của người lớn và trang bị phao cứu sinh. Hầu hết những thác nước này đều nằm giữa núi rừng hoang sơ, gần đây mới được biết đến rộng rãi. Chính điều đó đã khơi gợi thêm trí tò mò, mong muốn khám phá, trải nghiệm của cả người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Không tiếc công sức, nhiều người đã tìm đến thác để được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên. Phần lớn, các điểm du lịch này do tự phát, không đăng ký kinh doanh nên rất khó quản lý và giám sát thường xuyên, không có người làm công tác cứu hộ hay cung cấp trang thiết bị bảo đảm an toàn khi tắm; không cắm các biển cảnh báo độ sâu cho du khách. Hầu hết các hộ dân sinh sống trong khu vực đứng ra khai thác du lịch nên không có nhiều kiến thức, kỹ năng cảnh báo hay xử lý các tình huống rủi ro có thể xảy ra cho du khách.

Thác Mây, xã Thạch Lâm (Thạch Thành) được phát hiện và nhiều người biết đến. Vẻ đẹp của thác đã thôi thúc người dân địa phương và khách du lịch vượt ghềnh đá để tìm đến. Nhiều người cho rằng, nếu được đưa vào khai thác du lịch, thác Mây sẽ là điểm đến được rất nhiều người lựa chọn. Thác Mây tựa như viên ngọc thô chưa được mài giũa, hội tụ đủ các yếu tố thác, suối, hồ nước, rừng cây, bãi cỏ. Là địa điểm lý tưởng để chiều lòng mọi du khách thích khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên như phần lớn thác khác, thác Mây cũng tiềm ẩn mối hiểm nguy. Con thác này có một số điểm khá sâu, nhiều hang hốc.

Với lợi thế do thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là những thác nước đẹp, việc phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Thạch Thành hứa hẹn là hướng đi mới, đầy triển vọng. Hướng đi này sẽ ngày càng rộng mở nếu kết hợp với việc phát triển các sản phẩm du lịch hoài niệm, tham quan di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế, công tác xây dựng, phát triển, kết nối các dự án, sản phẩm du lịch không thể tiến hành ngày một, ngày hai. Vì thế, trong thời gian chờ đợi, để hạn chế những nguy cơ do hoạt động du lịch tự phát gây ra, các cấp chính quyền, ngành liên quan của huyện Thạch Thành đang đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cho người dân, khách tham quan về những nguy hiểm tiềm ẩn tại các thác nước để bảo đảm an toàn cho du khách; rà soát, cắm biển báo khu vực dễ xảy ra đuối nước...

Thác Mù hay còn gọi là thác Thủy Tiên, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) vẫn đang là một thử thách hấp dẫn, nhất là với những người ưa thích mạo hiểm. Nằm sâu giữa đại ngàn hoang sơ và hùng vĩ, thác Mù vốn là nơi hội tụ của 4 thác nước khởi nguồn từ những đỉnh cao của dãy Pù Ta Leo. Để đến được thác đầu tiên, du khách phải vượt qua hơn 500m đường rừng, để tận mắt ngắm nhìn dòng nước lớn dội xuống bào mòn đá núi và tạo thành hồ nước tự nhiên trong mát. Thác Thủy Tiên được đánh giá là địa điểm vui chơi trong ngày lý tưởng. Đây cũng là nơi con người tách biệt khỏi thế giới ồn ào với không khí trong lành mát mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, thác Thủy Tiên cũng tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy như thác Mây.

Nằm trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; thác Hiêu (thuộc bản Hiêu, xã Cổ Lũng, Bá Thước) là địa điểm lý tưởng để “giải nhiệt” mùa hè. “Hiêu” trong tiếng Thái có nghĩa là mỏm đất chênh vênh, nhô ra giống như địa thế bản Hiêu và thác Hiêu hiện nay. Không phải là một con thác từ trên cao đổ xuống; thác Hiêu khởi nguồn từ một hang đá thuộc dãy núi đá vôi Pù Luông - Cúc Phương với chiều dài hơn 800 mét. Ai đã một lần đến với thác Hiêu đều không khỏi ấn tượng với cảnh vật xung quanh thác. Bởi lẽ, theo dòng chảy, thác Hiêu mang theo một lượng chất đá vôi lớn khiến cho cảnh vật xung quanh thác đều bị vôi hóa, đông kết lại. Mặc dù đường sá đi lại còn nhiều khó khăn nhưng cảm giác được đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với những cánh rừng già, những nếp nhà sàn yên bình nép mình dưới chân núi và hòa mình vào không gian văn hóa bản địa đặc sắc luôn tạo nên nét hấp dẫn riêng của thác Hiêu đã thu hút không ít du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn...

Những con thác đẹp như thác Mây, thác Thủy Tiên, thác Hiêu... đã góp phần thu hút khách du lịch, nhiều du khách không ngần ngại dành phần lớn thời gian để đi khám phá, trải nghiệm ở những con thác đẹp. Đây cũng chính là tín hiệu khả quan dự báo về các sản phẩm du lịch thu hút khách trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là những địa điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn do đặc điểm chung của phần lớn các con thác là có vách đá cao, trơn trượt; nhiều hầm, hố sâu; nước chảy xiết; nước từ thượng nguồn đổ về nhanh... Do chưa được đưa vào khai thác du lịch nên nhiều khu vực nguy hiểm không được khoanh vùng, cắm biển báo. Các dòng suối, con thác nằm giữa núi rừng, cách xa khu dân cư nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi sự cố không mong muốn nào đó xảy ra. Trong khi ấy, nhiều người đến thác rất chủ quan, lơ là, thiếu kỹ năng cũng như đồ dùng phòng hộ để bảo vệ mình. Một số người còn mang theo rượu, bia đến thác để uống, rồi nhảy từ vách đá cao xuống, bơi lội ở vùng nước sâu, chảy xiết...

Để bảo đảm an toàn cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch, đề nghị các địa phương có những điểm du lịch tự phát có những giải pháp cụ thể để giám sát, quản lý hiệu quả và hạn chế rủi ro tai nạn đuối nước như: khảo sát, cắm biển cảnh báo tại điểm du lịch; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác du lịch có đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; tuyên truyền, thành lập các tổ cứu hộ và tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát các đoàn khách; tìm kiếm nguồn xã hội hóa đầu tư các điểm du lịch tự phát để khai thác, quản lý và giám sát chặt chẽ...

Bài và ảnh: Phan Nga