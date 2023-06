Quản lý du lịch Camping và Glamping

Một số loại hình du lịch mới ra đời gần đây góp phần làm phong phú thêm đời sống du lịch, gia tăng cơ hội trải nghiệm cho du khách, trong đó có hình thức du lịch camping và glamping.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Camping có nghĩa là cắm trại, một hoạt động ngoài trời thường được khách chọn để nghỉ qua đêm ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Còn glamping là từ ghép của glamorous và camping, tạm gọi là cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp, lãng mạn, mô tả một phong cách cắm trại với các tiện nghi. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là ở khu vực bãi biển các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn gần đây xuất hiện cả hai hình thức camping và glamping. Nhiều bạn trẻ cùng sở thích đã tổ chức các hoạt động cắm trại theo hình thức camping trên bãi biển và các khu có phong cảnh đẹp. Cũng ở những khu vực này nhiều hộ gia đình đầu tư kinh phí xây dựng các khu trại theo hình thức glamping, cung cấp cả một số dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cho du khách.

Đi qua những trải nghiệm mới mẻ ban đầu, một số người có cảm giác lo lắng về khả năng có thể xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn ở những khu cắm trại. Do vật liệu làm trại chủ yếu là vải, nhựa, nên dễ bị đột nhập. Tiếp đến, do nằm ở các khu đất trống, gần biển, sông, suối, nên dễ bị đe dọa bởi sấm sét, nước dâng, sự xâm nhập của côn trùng... Một vấn đề dễ thấy nữa đó là các hoạt động cắm trại chủ yếu diễn ra tự phát nên khách không có ý thức giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường, làm xấu đi hình ảnh các khu điểm du lịch.

Theo khảo sát, cơ bản các hộ gia đình hoặc liên hộ tổ chức các trại theo hình thức glamping chưa đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, dẫn đến khách không được đảm bảo về an ninh - trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chừng mực nào đó cũng làm mất nguồn thu cho ngân sách...

Du lịch cắm trại mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu du khách phải có kỹ năng khi sinh hoạt ngoài trời, nhất là kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố thiên tai, cháy nổ hoặc bị đột nhập. Để loại hình này được phát triển một cách bài bản và phát huy hiệu quả, các địa phương nên có quy hoạch và tăng cường biện pháp quản lý, giúp du khách được trải nghiệm cắm trại đúng quy định, trong khuôn khổ. Luật Du lịch đã quy định rất rõ các việc được làm, không được làm khi tổ chức các hình thức lưu trú, trải nghiệm. Việc tự phát tổ chức các hình thức cắm trại đã vi phạm quy định tại Luật Du lịch, vì thế đòi hỏi phải kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm, để tránh sự việc đi quá xa. Những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng phát triển du lịch, khuyến khích các doanh nghiệp, địa phương đa dạng các loại hình du lịch nhằm thu hút du khách. Cùng với khuyến khích phát triển du lịch, việc tăng cường quản lý các loại hình du lịch, trong đó có du lịch cắm trại, vừa góp phần tăng tính chuyên nghiệp cho du lịch Thanh Hóa, vừa có thêm nguồn thu cho ngân sách.

Tuệ Minh