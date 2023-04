Nhân Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023: Xây dựng thành phố biển an toàn, thân thiện

Để xây dựng thành phố biển văn minh, hiện đại, thân thiện, TP Sầm Sơn xác định cùng với tăng cường, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ thì công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn toàn tắm biển cho du khách cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, để sẵn sàng đón du khách đến với Sầm Sơn hè này, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Công an TP Sầm Sơn ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn át tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Thùy Linh

Tháng 4 là thời điểm mùa du lịch tại Sầm Sơn bắt đầu sôi động. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội hướng tới lễ hội du lịch biển đã và đang được thành phố tổ chức, như lễ hội Cầu phúc - đền Độc Cước; lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái... Để tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch và đón, phục vụ du khách bảo đảm an toàn, thân thiện, ngay từ tháng 3 hàng năm, UBND TP Sầm Sơn đã xây dựng và ban hành phương án tổ chức các đội quản lý trật tự du lịch. Năm 2023, UBND TP Sầm Sơn đã ban hành phương án tổ chức 5 đội quản lý trật tự du lịch. Theo đó, thành phố đã huy động 107 đồng chí thuộc lực lượng công an, biên phòng, UBND các phường. Các đội được phân công nhiệm vụ, thời gian khu vực làm việc cụ thể, chi tiết. Các đội quản lý trật tự du lịch bắt đầu hoạt động từ 25-3 đến 20-9 và hoạt động 24/24h nhằm duy trì trật tự kinh doanh du lịch và các hoạt động du lịch, phòng chống các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Theo nhiệm vụ được giao, đội quản lý trật tự du lịch sẽ phối hợp với công an thành phố, công an phường tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, báo cáo chỉ huy công an phường để tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ; tiếp nhận, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác và vi phạm các quy định của địa phương theo quy định; quản lý tốt các hoạt động xe ô tô điện, xích lô; thực hiện phương án tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông. Đồng thời, phối hợp cùng các phòng chuyên môn, địa phương quản lý tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa, trò chơi trên khuôn viên bãi biển; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn...

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu “không nâng ép giá; ép khách; không tẩm quất, không bán hàng rong, không ăn xin, không làm tổn hại môi trường; không làm mất ANTT, thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng, đoàn thể và chính quyền các xã, phường, lực lượng công an và các đội quản lý trật tự du lịch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo cảnh quan môi trường, trật tự đô thị; không được tự ý cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, làm mất mỹ quan đô thị và khu di tích. Đồng thời, yêu cầu chủ các hộ kinh doanh, dịch vụ không ép giá, ép khách, các mặt hàng phải có bảng niêm yết và bán theo giá niêm yết. Bên cạnh đó, không để gây phiền hà, ảnh hưởng đến không gian, thời gian nghỉ dưỡng của du khách, thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, phường phối hợp quản lý chặt chẽ các đối tượng lang thang ăn xin, xe đẩy, xe đạp bán hàng, bán hàng rong, tẩm quất, thuê chiếu ngồi, thuê phao nhảy dù trên khuôn viên bãi biển.

Ghi nhận của phóng viên, để sẵn sàng cho mùa kinh doanh mới, đến đầu tháng 4, các chủ nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh ở thành phố đã, đang chuẩn bị các điều kiện về kinh doanh, cơ sở vật chất, ANTT. Tình trạng chèo kéo khách, ép giá cũng như ăn xin, bán hàng rong không còn xuất hiện. Anh Trần Văn Dũng, chủ quán café trên đường Hồ Xuân Hương, cho biết: “Được sự hướng dẫn, nhắc nhở của chính quyền địa phương và đội quản lý trật tự du lịch, chúng tôi đã tiến hành ký cam kết và hứa sẽ đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ, kinh doanh lành mạnh, đảm bảo giá cả được bán đúng giá niêm yết. Chúng tôi nhất định sẽ chấp hành nghiêm túc các nội dung đã ký cam kết để góp phần đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh tại khu vực kinh doanh, mang đến sự hài lòng, thân thiện cho du khách”.

Lực lượng chức năng TP Sầm Sơn tăng cường kiểm tra xe điện chở khách du lịch

Cùng với đảm bảo ANTT, an toàn tắm biển cho người dân và du khách là nhiệm vụ quan trọng của một đô thị du lịch biển. Do đó, công tác đảm bảo an toàn cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển luôn được TP Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Điều này thể hiện qua việc xây dựng phương án hoạt động công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển mỗi năm. Không như một số hoạt động khác được tái thiết lập trong mùa du lịch, công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển được duy trì liên tục trong năm. Thời gian, địa giới tắm biển được quy định rõ theo từng thời điểm. Lực lượng cứu hộ luôn duy trì hoạt động trực biển. Vào thời gian cao điểm (từ ngày 11-4 đến ngày 10-9-2023) lực lượng cứu hộ được huy động 100% quân số, trực từ 5h30 đến 18h30 hàng ngày. Lực lượng cứu hộ được chia làm 5 tổ: khu vực gần bờ bố trí 4 tổ trực ở các bãi tắm A, B, C, D (tổ 1 từ chân đền Độc Cước đến đường Tây Sơn; tổ 2 từ đường Tây Sơn đến đường Tống Duy Tân; tổ 3 từ đường Tống Duy Tân đến đường Hai Bà Trưng; tổ 4 từ đường Hai Bà Trưng đến giáp khu du lịch Vạn Chài); khu vực xa bờ bố trí tổ 5 được trang bị mô tô nước, tàu tuần tra và dải cờ phao tiêu. Bên cạnh đó, công tác sơ cấp cứu cũng được bố trí tại 5 chốt ở các bãi tắm A, B, C, D và Trung tâm Sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ TP Sầm Sơn.

Để công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển đảm bảo yêu cầu, trước mùa du lịch, thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu cho thành viên đội cứu hộ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu hộ như thiết bị y tế, cờ, phao tiêu, ô che nắng chòi canh, biển báo, rà soát các bãi tắm để cảnh báo những khu vực nguy hiểm... Cùng với đó, các quy định về cứu hộ tắm biển và tìm kiếm trẻ lạc, người già; nội quy tắm biển và các quy định của thành phố được thông báo rộng rãi, thường xuyên trên hệ thống phương tiện truyền thanh bãi biển để Nhân dân và du khách biết, nghiêm chỉnh chấp hành.

Mùa cao điểm du lịch sắp tới, TP Sầm Sơn đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các phương án, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh ven biển để mọi người cùng hiểu rõ các quy định và thực hiện nghiêm. Qua đó, đem lại sự hài lòng và an toàn cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố biển Sầm Sơn - điểm đến an toàn, sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thùy Linh

