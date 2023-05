Hơn 6.000 khách đến thác Đồng Quan trong dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày đầu của dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 (từ 29-4 đến 2-5), khu du lịch sinh thái thác Đồng Quan (xã Hóa Quỳ, Như Xuân) đã đón hơn 6.000 khách.

Du lịch sinh thái thác Đồng Quan đã được huyện Như Xuân chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón khách vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Các công trình được hoàn thiện bao gồm đường bê tông, đường đi bộ, cầu qua suối, hệ thống nhà chòi, đường hoa cây cảnh...

Du khách ghé thăm có thể hòa mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng nơi đây. Với nhiều cảnh đẹp, đây còn là nơi check in độc đáo mà du khách không thể bỏ qua.

Điểm du lịch sinh thái thác Đồng Quan còn hấp dẫn du khách với hệ thống homestay, dịch vụ ăn uống hấp dẫn, văn hóa ẩm thực gắn liền với truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như canh đắng, măng luộc, cá nướng...

Theo ông Cao Tiến Dũng, Trưởng phòng Văn Hóa, Thông tin huyện Như Xuân, so với cùng kỳ năm trước, lượng du khách tới du lịch sinh thái thác Đồng Quan năm nay đông hơn từ 90 - 100%. Vì thế mà công tác chuẩn bị đón du khách đã được huyện chủ động triển khai, bảo đảm tốt an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực bãi đỗ xe, sắp xếp các cửa hàng, ki ốt bán hàng để phục vụ du khách. Lượng du khách tăng cao nhưng Ban quản lý du lịch sinh thái thác Đồng Quan đã bảo đảm an toàn để du khách tới tham quan, khám phá, thưởng ngoạn vẻ đẹp của thác.

Đỗ Nguyệt