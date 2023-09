Đề nghị công khai đường dây “nóng” du lịch xử lý nhanh các tình huống

Một khách du lịch tạo dáng chụp hình sống ảo trên cầu kính duy nhất ở Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã ký ban hành văn bản số 311/CDLQGVN-QLLT gửi Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong đó, các địa phương công bố công khai số điện thoại đường dây “nóng” để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu rõ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhân dân và người lao động được nghỉ dài ngày. Đây là dịp để người dân trong cả nước đi du lịch, đồng thời là cơ hội để ngành du lịch cùng các địa phương kích cầu du lịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động tổ chức hoạt động phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ; nâng cao chất lượng, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của địa phương để phục vụ du khách.

Các cơ sở du lịch phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Các đơn vị du lịch cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, các đơn vị không để xảy ra tình trạng sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sử dụng các chất phụ gia có nguy cơ gây độc hại tại những cơ sở có phục vụ ăn uống.

Các ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch cần đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan chung. Tại các khu, điểm tham quan du lịch cần bố trí thu gom rác thải kịp thời, thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường , chỉ dẫn, nhắc nhở khách cùng tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Đặc biệt, các ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tuỳ tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách , ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương và du lịch Việt Nam.

Các bên liên qua cần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách.

Các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quan tâm phòng tránh tai nạn xe môtô, xe khách, tai nạn đường thủy.

Thêm vào đó, địa phương cần tuyên truyền rộng rãi về những điểm đến hấp dẫn, sản phẩm phục vụ du khách trên cơ sở phát huy giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách tại các cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng.

Đặc biệt, cần kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời thiết lập, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)