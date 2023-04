Đảm bảo môi trường tốt nhất để phát triển du lịch bền vững

Là thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước, mỗi năm TP Sầm Sơn đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tìm hiểu nét văn hóa của mảnh đất và con người nơi đây. Nhằm lưu lại ấn tượng về một đô thị du lịch sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, góp phần mang lại cho du khách kỳ nghỉ thoải mái, an toàn tại phố biển xinh đẹp.

Đoàn Thanh niên TP Sầm Sơn ra quân làm sạch bãi biển chuẩn bị đón khách mùa du lịch năm 2023. Ảnh: Trần Hằng

Để môi trường xanh - sạch - đẹp

Để du lịch phát triển bền vững, việc tạo dựng được môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp là một trong những giải pháp quan trọng. Những năm qua TP Sầm Sơn luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT). Đặc biệt, để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2023, thành phố đã ban hành phương án “Đảm bảo vệ sinh môi trường TP Sầm Sơn năm 2023”. Theo đó, từ ngày 15-4 đến ngày 15-9, đối với các tuyến phố hoạt động du lịch, thực hiện quét và thu gom rác vỉa hè, lòng đường 3 lần/ngày. Duy trì tua nhặt rác rời trong đó có dùng phương tiện xe đạp, công nhân mặc đồng phục đi theo đoàn kết hợp với công tác tuyên truyền. Đối với khuôn viên bãi biển duy trì nhặt, thu gom rác thực hiện từ 1 giờ đêm đến 5 giờ sáng và nhắc nhở du khách chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Tại các tuyến phố chính thực hiện quét dọn, thu gom rác 2 lần/ngày; các tuyến đường còn lại thực hiện quét, thu gom rác vỉa hè, lòng đường, duy trì vệ sinh ngõ xóm 1 lần/ngày. Việc thu gom vận chuyển phải sử dụng xe chuyên dùng có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Việc thu gom rác phải thực hiện theo lịch trình, lộ trình cho từng khu vực, từng tuyến phố thu gom hết rác theo giờ đăng ký. Thành phố cũng yêu cầu đối với lái xe, công nhân thu gom tuyệt đối không để rác thải, nước rỉ rác rơi vãi ra đường, không gây ồn ào tránh ảnh hưởng đến du khách...

Dọc khuôn viên bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ chân đền Độc Cước đến Khu du lịch Vạn Chài) tại khu vực bãi cát khô cách 50 m bố trí 1 thùng rác (có bố trí xen thùng đôi để thu rác nguy hại); đối với các tuyến đường trong khu du lịch, khu thương mại, trung tâm hành chính như đường Hồ Xuân Hương, đường Thanh Niên, đường Nguyễn Du, đường Tây Sơn, đường Bà Triệu, đường Lê Thánh Tông, đường Nguyễn Hồng Lễ, đường Hai Bà Trưng, đường Trần Nhân Tông, khu UBND thành phố, Thành ủy... tùy điều kiện cụ thể từng tuyến đường lựa chọn vị trí thích hợp bố trí thùng rác công cộng đủ số lượng (có bố trí xen thùng đôi thu rác nguy hại) phục vụ nhu cầu và khuyến khích người dân, du khách tự phân loại và bỏ rác vào thùng... Đến nay, tại các bãi tắm và trục đường chính đã lắp đặt các thùng rác đúng quy cách, phù hợp với việc chứa và phân loại rác, thuận tiện cho việc thu gom và để rác thải của người dân và du khách; đồng thời tổ chức cho các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, hộ kinh doanh ăn uống... ký cam kết sử dụng nước sạch trong kinh doanh; các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, tại một số địa phương trọng điểm du lịch cũng đã thành lập các hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường do hội liên hiệp phụ nữ cơ sở chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, hoạt động hiệu quả, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Đến môi trường an toàn - văn minh - thân thiện

Để bức tranh du lịch luôn đẹp trong lòng du khách, trở thành điểm đến hấp dẫn, bên cạnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, TP Sầm Sơn xác định việc nâng tầm văn hóa ứng xử văn minh để tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, từng hộ gia đình, từng khu dân cư, các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch và toàn xã hội. Vì vậy, trong những năm qua MTTQ thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, cho người dân và cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Hàng năm, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức hội nghị phản biện các phương án quản lý dịch vụ du lịch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng dịch vụ du lịch đem lại sự hài lòng cho du khách. Các thành viên tích cực tăng cường công tác giám sát, tích cực tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp Nhân dân nắm vững các quy định để thực hiện nghiêm góp phần xây dựng thành phố du lịch văn minh, thân thiện.

Với phương châm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Sầm Sơn an toàn, công bằng, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững, mùa du lịch năm 2023 thành phố đã ban hành 16 phương án quản lý, tổ chức, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn như giao thông, quản lý xe xích lô, xe điện 4 bánh, hoạt động nhiếp ảnh, bãi đỗ xe, quản lý người lang thang, xin ăn, quản lý giá, quản lý hoạt động du lịch... Đảm bảo tất cả lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đều có phương án cụ thể để quản lý. Các phương án được xây dựng một cách khoa học, cụ thể, thuận tiện cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện (gồm những nội dung được làm, những nội dung bị cấm, quy định xử phạt, lực lượng chịu trách nhiệm quản lý). Các lực lượng quản lý chuyên ngành như công an, quản lý thị trường, quy tắc đô thị, các đội kiểm tra liên ngành, các phường, xã, các đoàn thể... đều xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng cường, bố trí lực lượng hợp lý trong mùa du lịch. Các vi phạm được xử lý nghiêm, công bố công khai. Vì vậy, ý thức của người kinh doanh được nâng lên rõ rệt, chất lượng của hầu hết các dịch vụ đã có tiến bộ, rõ nhất là qua thái độ giao tiếp ứng xử của người dân, trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, trật tự đô thị, quản lý giá cả, vệ sinh môi trường và xử lý tốt tình trạng bán hàng rong trên khuôn viên bãi biển. Đặc biệt, TP Sầm Sơn luôn duy trì điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Công an thành phố, Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cấp cứu biển... để tiếp nhận phản ánh của du khách và chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng trực và thực hiện nhiệm vụ 24/24h.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao, công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về giữ gìn an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị được TP Sầm Sơn tập trung lãnh đạo và được thực hiện thống nhất, liên tục, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đi sâu phản ánh tình hình, kết quả và các biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém trong quản lý trật tự đô thị. Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, doanh nghiệp có thành tích nổi bật; phê phán, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quy định về quản lý trật tự đô thị. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, mỹ quan đô thị và tạo dựng môi trường du lịch lành mạnh, tạo giá trị lan tỏa để con người Sầm Sơn ngày một văn minh, thân thiện hơn trong lòng bạn bè và du khách.

Trần Hằng