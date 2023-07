Đại sứ du lịch - lan tỏa giá trị thương hiệu điểm đến

Năm 2023, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà chính thức đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Thanh, đại sứ du lịch Đỗ Thị Hà được kỳ vọng sẽ là một kênh quan trọng để đưa hình ảnh du lịch của tỉnh đến gần hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Và để lan tỏa hơn nữa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, mỗi người dân địa phương cũng chính là những “đại sứ” du lịch tuyệt vời cho quê hương mình.

Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2024.

Hiệu ứng từ đại sứ du lịch

Đầu tháng 3-2023, tại TP Thanh Hóa, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch “Ba địa phương một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, đã diễn ra lễ công bố đại sứ du lịch Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2022-2024) do Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà đảm nhận. Theo đó, vai trò của đại sứ du lịch là đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch; giới thiệu về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm và tiềm năng du lịch xứ Thanh. Qua đó tạo sự lan tỏa đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Trở thành đại sứ du lịch Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà khẳng định: “Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với mình khi sinh ra tại mảnh đất Thanh Hóa và được góp phần nhỏ hình ảnh, tiếng nói của mình cho quê hương. Trong thời gian tới, mình sẽ nỗ lực kết nối đến bạn bè trong nước, quốc tế để mọi người hiểu hơn về nét đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, ẩm thực và phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa”.

Kể từ khi đảm nhận vai trò đại sứ du lịch đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch do tỉnh tổ chức. Cùng với đó, trên trang facebook cá nhân của mình, đại sứ thương hiệu du lịch Thanh Hóa cũng thường xuyên check-in, đăng tải hình ảnh các điểm du lịch của tỉnh như: Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước); Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn; Bến du thuyền Anh Phát, Anh Phát Hotels & Resorts (thị xã Nghi Sơn); làng cổ Đông Sơn (TP Thanh Hóa); làng du lịch Yên Trung (Yên Định); Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)... Qua đó, hình ảnh các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không chỉ được biết đến nhiều hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch xứ Thanh thân thiện, hấp dẫn. Cũng thông qua các bài viết, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng hậu, đồng thời thể hiện sự quan tâm về điểm đến, dịch vụ du lịch nơi mà đại sứ du lịch đăng tải.

Mỗi người dân địa phương là một đại sứ du lịch

Việc xây dựng thương hiệu cho du lịch không thể nhìn nhận giống như việc làm quảng cáo, tuyên truyền “ra rả” về điểm đến, dịch vụ, tour, tuyến... Điều quan trọng chính là người dân địa phương phải tự hào về giá trị của điểm đến, có thể kể những câu chuyện của mình thật hấp dẫn, khiến cho khách du lịch cảm nhận sâu sắc và thú vị tại mỗi điểm dừng chân. Những câu chuyện được người dân tự kể sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ một công cụ truyền thông nào. Có nghĩa rằng, mục tiêu cuối cùng phải là: hướng du khách chưa biết về điểm đến - biết điểm đến - tin tưởng - quyết định đi du lịch - trở về kể lại cho bạn bè nghe và khuyên họ nên đến đó.

Anh Ngân Anh Tuấn (33 tuổi), người dân bản Báng, xã Thành Sơn (Bá Thước) vốn là gương mặt thân quen của nhiều đoàn khách du lịch khi về với Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Vốn là người dân bản địa, các con đường mòn cho đến những dòng suối nhỏ nơi đây anh đều nắm rõ. Bởi vậy, anh sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn, giới thiệu cho du khách khi muốn tham quan, khám phá bản làng hoặc các điểm đến trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. “Tôi luôn sẵn lòng đồng hành cùng khách du lịch đi khám phá núi rừng Pù Luông. Với tôi đó không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê. Mỗi điểm đến tôi đều muốn giới thiệu đến du khách những điều đặc biệt, những câu chuyện của riêng người dân bản địa. Và tôi nhận thấy họ thật sự thích thú với những câu chuyện đó” - anh Ngân Anh Tuấn chia sẻ.

Du lịch Thanh Hóa ngày càng được du khách đánh giá là điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Để mỗi người dân không đứng ngoài cuộc trong việc tăng khả năng thu hút du khách, thời gian qua, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên đến người dân. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch trọng điểm. Trong đó, sự hiểu biết, thân thiện và luôn nở nụ cười khi phục vụ khách được tập trung truyền tải.

Xây dựng hình ảnh "Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” là con đường mà du lịch Thanh Hóa đang đi và cũng là mục tiêu hướng tới. Để đạt được điều này, cùng với vai trò của đại sứ du lịch Thanh Hóa, không chỉ Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, mà mỗi người dân địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trước sự phát triển du lịch bền vững.

Bài và ảnh: Lê Anh