Các khu, điểm du lịch biển sẵn sàng đón khách

Chỉnh trang cơ sở vật chất, đào tạo và tuyển dụng lao động, kết nối đầu mối cung cấp thực phẩm, hải sản, xây dựng thực đơn... là những công việc đang được các nhà hàng, khách sạn tại các khu, điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. Đây cũng được xem là thời điểm các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào “mùa cao điểm”.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện có khoảng 700 cơ sở lưu trú, với gần 20 nghìn phòng và gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Hiện nay, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn thành phố đã, đang khẩn trương hoàn tất việc chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng lao động, kết nối nguồn cung thực phẩm, phòng cháy chữa cháy (PCCC)... sẵn sàng đón khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Khu đô thị FLC Sầm Sơn cho biết: “FLC Sầm Sơn đã sớm thực hiện công tác bảo trì, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đến nay Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia vào chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn TP Sầm Sơn một cách chu đáo, an toàn. Cụ thể, hiện tại chúng tôi có gần 1.000 nhân sự, trong đó bộ phận buồng phòng và sự kiện chiếm phần lớn. Trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, FLC Sầm Sơn dự kiến đón tiếp khoảng 2.500 khách; công suất phòng đạt 90%”.

Nhằm xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, TP Sầm Sơn hiện đang tập trung thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các sự kiện, lễ hội, thể thao, du lịch, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn (19-4-1963 - 19-4-2023) gắn với khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Đồng thời, tăng cường lực lượng đảm bảo thực hiện nghiêm các phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2023, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách. Ngay sau lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn, tại đây sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện hấp dẫn như: lễ hội carnival, giải chạy Samson Half Marathon kéo dài đến hết tháng 7... đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến sôi động, rộn ràng suốt mùa hè 2023.

Tại thị xã Nghi Sơn, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đang được tập trung triển khai nhằm tạo cảnh quan môi trường biển xanh - sạch - đẹp. Tại các khu du lịch biển Hải Hòa, Bãi Đông đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường về khu du lịch, bãi biển và các tuyến đường trong khu dân cư. Cùng với đó, thị xã đã ban hành các phương án nhằm tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh tại khu du lịch. Trong đó thị xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, chăng lều, bạt kinh doanh làm mất mỹ quan khu du lịch.

Bà Dương Thị Hằng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Nghi Sơn cho biết: “Để đón mùa cao điểm du lịch hè năm 2023, thị xã Nghi Sơn đang tích cực triển khai các kế hoạch, giải pháp nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá, nghỉ dưỡng. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin, hệ thống đài truyền thanh về văn minh du lịch, ứng xử văn hóa, nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện. Đối với các nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đang khẩn trương đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên phục vụ các bộ phận, tuyển dụng lao động bổ sung; chỉnh trang cơ sở vật chất; chú trọng công tác PCCC...”.

Là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Khu du lịch biển Hải Hòa, khách sạn Cao Nguyễn luôn là địa chỉ tin cậy, thu hút được đông đảo du khách. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch, hiện tại 2 khu của khách sạn đang được sửa lại toàn bộ, nâng cấp cơ sở vật chất, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20-4. Ông Cao Ngọc Tùng, chủ khách sạn Cao Nguyễn cho biết: “Cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thực phẩm... chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác PCCC. Theo đó, trong quá trình chỉnh trang cơ sở vật chất, hệ thống báo cháy tại khách sạn cũng được trang bị đầy đủ, tất cả các khu vực chính như sảnh, hành lang được niêm yết nội quy, tiêu lệnh về PCCC. Cùng với đó, toàn bộ khách sạn được trang bị gần 130 bình chữa cháy, nhân viên của cơ sở đều được tập huấn về PCCC do thị xã tổ chức; đối với nhân viên mới tuyển dụng cũng sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy trong khách sạn”.

Có thể nói, đến thời điểm hiện nay tất cả các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Sầm Sơn; Hải Tiến (Hoằng Hóa); Tiên Trang (Quảng Xương); Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn)... đã, đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện đón khách. Cùng với đó, các địa phương cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn du khách trong, ngoài nước.

Bài và ảnh: Hoài Anh