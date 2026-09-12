Du lịch theo mùa - cơ hội từ những “khoảng trống”

Du lịch những tháng cuối năm được xem là “khoảng trống”, mở ra thêm lựa chọn cho du khách khi đến Thanh Hóa, với giá dịch vụ ưu đãi, không gian nghỉ dưỡng thoáng hơn và thời gian trải nghiệm linh hoạt. Đây cũng là khoảng thời gian để doanh nghiệp làm mới sản phẩm, nâng chất lượng phục vụ, tăng sức hút cho du lịch sau mùa cao điểm.

Du khách tham quan Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh, từ tháng 9 các doanh nghiệp du lịch đồng loạt triển khai chương trình kích cầu du lịch. Cùng với gia tăng về tiện ích, trải nghiệm, nhiều cơ sở lưu trú áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá phòng từ 20 - 35% so với thời gian cao điểm du lịch hè. Còn tại các khu du lịch biển, hệ thống khách sạn 2 - 3 sao đã đăng ký kích cầu với mức ưu đãi lên tới 70%, áp dụng cho khách đoàn hoặc tùy vào thời gian lưu trú.

Cùng với ưu đãi về chi phí, những chuyến đi vào thời điểm này còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá các sản phẩm mới được đưa vào khai thác tại khu du lịch biển. Tại phường Sầm Sơn, không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng điểm vui chơi, mua sắm và khám phá của du khách vào buổi tối. Trong khi đó, các sản phẩm “Chạm nhịp sống làng chài”, “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” tại phường Nam Sầm Sơn và các khu du lịch biển Hải Tiến, Hải Hòa hướng du khách đến những trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống, văn hóa và ẩm thực của cư dân vùng biển xứ Thanh.

“Khoảng trống” mùa thấp điểm cũng được xem là cơ hội để các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ tập trung nâng cao chất lượng. Không chịu áp lực phục vụ quá lớn như những tháng du lịch hè, các đơn vị có thêm thời gian rà soát quy trình, đào tạo nhân lực, chỉnh trang cơ sở vật chất, chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm mới.

“Chạm nhịp sống làng chài” mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn khi đến Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Theo ông Lê Văn Hưng, Giám đốc điều hành Hương Việt Travel (phường Hạc Thành), những tháng cuối năm là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận những tệp khách mới, với thời gian đi du lịch linh hoạt. “Với mức giá dịch vụ đồng loạt giảm, du khách tiết kiệm đáng kể chi phí cho một chuyến đi mà vẫn lựa chọn được những cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống chất lượng. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp có điều kiện xây dựng các chương trình trải nghiệm mới, phù hợp với nhóm khách lẻ và khai thác thị trường khách khu vực phía Nam. Hiện tại chúng tôi đã triển khai các combo ưu đãi dành cho khách lẻ, chương trình kích cầu du lịch nội tỉnh, nội địa giảm giá tour từ 10 - 20%. Trọng tâm hướng tới là thu hút các đoàn khách lớn, khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE) những tháng cuối năm”, ông Hưng cho biết.

Nhằm kích cầu du lịch, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai chương trình tri ân đối tác, khách hàng. Với mức giá phù hợp nhằm góp phần duy trì dòng khách truyền thống, mặt khác giúp doanh nghiệp tăng độ nhận diện, mở rộng kết nối với thị trường và chuẩn bị đón đầu mùa du lịch MICE cuối năm. Dẫu vậy, để kéo dài thời gian khai thác du lịch, việc tổ chức hoạt động đang được các điểm đến tính toán phù hợp với đặc trưng từng mùa.

Theo ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, để từng bước khắc phục tính mùa vụ, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng những sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách. “Khoảng trống mùa thấp điểm có thể được thu hẹp bằng sản phẩm và sự kiện phù hợp. Hiệp hội Du lịch tỉnh dự kiến tổ chức chương trình Fam trip nhằm xây dựng các tour, tuyến liên kết mùa thu - đông. Cùng với đó, định hướng cho các doanh nghiệp chủ động làm mới sản phẩm, có chính sách giá linh hoạt, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối với các địa phương có khu, điểm du lịch cần tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để hình thành những điểm hẹn mới nhằm thu hút du khách”, ông Thảo nhấn mạnh.

Cùng với những sản phẩm mới tại các khu du lịch biển, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong những tháng cuối năm được kỳ vọng góp phần phân bổ lại thị trường khách, tạo thêm việc làm, doanh thu cho doanh nghiệp, đồng thời duy trì sức sống cho các điểm đến. Du lịch theo mùa vì thế không chỉ là câu chuyện về những chuyến đi với chi phí hợp lý, đó còn là khoảng thời gian để du khách có thêm lựa chọn phù hợp, doanh nghiệp có thêm dư địa đổi mới và điểm đến từng bước làm mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Bài và ảnh: Lê Anh