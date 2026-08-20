Xã Đồng Lương chú trọng thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp

Sau sáp nhập, xã Đồng Lương có diện tích 75,92 km2, dân số gần 11.900 người. Do đặc thù là xã miền núi nên tình hình phát triển - kinh tế xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để đưa địa phương bứt phá vươn lên luôn là trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm Nhà máy tre luồng Tân Phúc.

Xã Đồng Lương có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản, nhất là tre, luồng, gỗ rừng trồng; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Thái.

Các địa danh như thác Tải E, hồ Chu Mon, cùng hệ thống giá trị văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống là những tiềm năng để địa phương khai thác, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm mô hình trang trại tổng hợp VAC tại xã Đồng Lương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy tặng hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển mô hình trang trại tổng hợp VAC tại xã Đồng Lương.

Một trong những kết quả đáng chú ý trong thu hút đầu tư của xã Đồng Lương là dự án Nhà máy chế biến tre luồng Tân Phúc được triển khai trên quy mô 3,4 ha, tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 150 lao động, tiêu thụ khoảng 30.000 tấn luồng/năm; dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2026.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần hình thành vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị cây tre, luồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn.

Hiện nay, xã cũng đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai thủ tục để thực hiện dự án nhà máy may xuất khẩu.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Đồng Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Đồng Lương chiều 20/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc nhận diện đúng những điểm nghẽn, thách thức đã cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung hỗ trợ để Nhà máy chế biến tre luồng Tân Phúc đi vào hoạt động ổn định; tiếp tục xúc tiến, thu hút các dự án chế biến nông - lâm sản, may mặc và các dự án sử dụng nhiều lao động. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, xã cần quan tâm đến kết nối giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo sự liên kết vùng đồng bộ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và một chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó phải lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo cán bộ.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Mường, Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Quốc Hương