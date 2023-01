Xuân về trên “thủ phủ” đào phai

Về “thủ phủ” đào phai Xuân Du (Như Thanh) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên khắp các vườn đào hoa đang độ ra nụ, chớm nở, người bán kẻ mua tấp nập. Với người trồng đào Xuân Du, đây là thời điểm vất vả nhất trong năm, nhưng trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc bởi cây đào sẽ mang lại một mùa bội thu.

Anh Hồ Nhữ Chiến (bên phải) giới thiệu vườn đào phai đến người mua.

Đã thành thông lệ, bắt đầu từ khoảng đầu tháng Chạp, người dân, thương lái khắp nơi lại đổ về “thủ phủ” đào phai Xuân Du để thăm vườn, đặt mua, thuê người cắt tỉa, đôn đánh gốc. Với 285 ha trồng đào, trên địa bàn xã hiện có hàng nghìn gốc đào cổ thụ, đào thế và các loại đào buông phục vụ người dân chơi tết. Khoảng 20 năm trở lại đây, hầu hết các gia đình trên địa bàn xã Xuân Du đều trồng đào phai, có hộ trồng tới vài ha, hộ ít cũng trồng vài gốc làm cảnh, phục vụ nhu cầu của gia đình.

Không giấu nổi niềm vui, anh Hồ Nhữ Chiến (thôn 6) chia sẻ: “Hiện nay đa phần các vườn đào đều đã có người đặt mua, thậm chí có vườn đã được đặt mua toàn bộ. Năm nay vườn gia đình chúng tôi có khoảng hơn 2 ha đào phai truyền thống, với khoảng 3.000 gốc, trong đó khoảng 1.000 gốc cho thu hoạch. Song giá đào năm nay có phần cao hơn năm trước. Đến nay mối buôn đã đặt vài trăm gốc, phần còn lại người dân các huyện lân cận đến tận vườn để mua”.

Theo một số hộ trồng đào ở đây cho biết, nghề trồng đào như đi... đánh bạc. Về cơ bản việc chăm đào không quá khó khăn và vất vả nhưng để đào nở hoa đúng độ thì phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, đất đai, độ ẩm và thời tiết. Những người trồng đào cần phải nắm rõ được các kỹ thuật cắt tỉa, tính toán thời điểm ra hoa... Đặc biệt, chất đất cũng rất quan trọng, đất trồng được đào thường là đất sỏi, ít chua thì mới giữ được đào tươi, dễ sống và cho hoa đẹp. Và quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào thời tiết, bởi đây là yếu tố quyết định hoa nở sớm hay muộn, đẹp hay xấu. Thế nên, với những người trồng đào Xuân Du khoảng hơn 1 tháng cận Tết Nguyên đán là thời điểm bận rộn nhất.

Chủ tịch UBND xã Xuân Du - Trương Văn Cảnh cho biết: Năm nay cơ bản các vườn đào trên địa bàn xã ra hoa và nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy vậy, một số vườn đào đã nở sớm, một phần diện tích bị ngập úng do trận lụt hồi tháng 8-2022 khiến số lượng đào của xã năm nay giảm đáng kể. Do đó, giá đào phai năm nay sẽ tăng hơn so với mọi năm khoảng 200 - 300 nghìn đồng/cây. Hiện tại, giá đào của các vườn phổ biến từ 500 nghìn - 2 triệu đồng/cây. Dự kiến năm nay thu nhập từ cây đào của xã sẽ đạt khoảng 20 tỷ đồng.

Cùng với những vườn đào phai buông, trên những vườn đào phai cổ thụ, uốn thế đặc biệt thu hút sự quan tâm của những người sành “chơi”. Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ vài chục triệu đồng để săn được những cây đào phai cổ thụ, có thế độc, lạ. Nắm bắt được xu hướng này nên ngay từ tháng 10 âm lịch nhiều chủ vườn đã cất công lên các tỉnh vùng núi xa xôi Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng... để săn được những cây đào phai đẹp. Bên vườn đào phai của gia đình anh Trần Văn Vũ (thôn 9), suốt hơn 1 tuần qua nhiều người đến đây ngắm nghía, tỏ vẻ thích thú trước những cây đào phai cổ thụ, thân cây xù xì, có vảy mốc, một vài cây đào còn có các loại tầm gửi bám quanh. Ở đây, có đa dạng các thế cây như: “Long cuốn thủy”, “Phụng vũ”, “Tam đa”, “Ngũ phúc”, “Nghinh phong”... Và đặc biệt, ở đây chỉ “độc” loại đào phai.

Anh Vũ cho hay: “Vườn chúng tôi hiện có khoảng 200 gốc đào thế, đa phần đã có người đặt mua hoặc thuê. Riêng đối với những cây đào cổ thụ được chăm sóc rất kỹ. So với những loại đào truyền thống, những cây đào thế, cổ thụ có giá cao hơn nhiều, đặc biệt là loại đào phai có giá cao gấp 2 - 3 lần. Hiện tại vườn chúng tôi đào thế đang có mức giá từ 3 - 20 triệu đồng/cây. Cùng với việc phục vụ khách đến mua, chúng tôi còn đón rất nhiều khách đến tham quan, check-in trong những ngày qua”.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, những cành đào phai Xuân Du đã, đang được đưa đến khắp các nơi trong và ngoài tỉnh, khoe sắc đón chào một mùa xuân mới. Còn với những người dân làng đào, có lẽ tâm trạng lúc này là tràn đầy niềm hy vọng về một cái tết đầm ấm, đủ đầy để khép lại một năm vất vả nhưng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Hoài Anh