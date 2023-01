Xuân về trên đồi Pom Phai

Khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn) có 36 hộ dân sống trong vùng ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Mỗi độ mưa bão về người dân sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các hộ dân này đã được di dời đến nơi ở mới – đồi Pom Phai, bản Ngàm, xã Tam Thanh. Những ngày cuối năm, chúng tôi trở về nơi đây, được ngắm nhìn những mái nhà sàn vững trãi, khang trang bên hàng cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng biên cương Tổ quốc và tiếng cười của lũ trẻ vang khắp cả núi rừng biên cương của Tổ quốc, cảm thấy thật ấm áp.

Diện mạo mới khu tái định cư trên đồi Pom Phai, bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn).

Vượt qua quãng đường 170km từ TP Thanh Hóa, khu tái định cư hiển hiện trước mắt chúng tôi. Phóng tầm mắt về phía xa, những căn nhà sàn khang trang, vững chãi thấp thoáng trong sương sớm đẹp như một bức tranh thủy mặc. Vừa đặt chân đến nơi này, chúng tôi đã cảm nhận được sự nhộn nhịp của khu tái định cư, với tiếng cười của lũ trẻ nô đùa bên những nếp nhà mới, tiếng máy xay xát, cùng với âm thanh của các hộ dân đang chặt, cắt từng cây vầu làm thanh nan xuất khẩu. Trên tuyến đường liên gia, cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới bay, băng rôn khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân được treo ở những nơi trang trọng. Một số hộ đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đón tết.

Khuôn mặt rạng ngời, ông Lò Văn Piên cùng vợ đang dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Quý Mão phấn khởi chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi được về nơi ở mới. Ở đây, diện tích đất tuy có hẹp hơn so với nơi ở cũ nhưng hạ tầng tốt, đường giao thông rộng rãi, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế. Đặc biệt, các hộ dân sống quây quần, nhà nào có việc bà con đều biết, cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Cách đó vài nhà, anh Lò Văn Hiệp cùng một số người dân trong khu tái định cư đang loay hoay chuyển đồ dùng sinh hoạt vừa mới mua ở cửa hàng điện tử. Căn nhà của gia đình anh Hiệp được xây dựng khang trang còn đang thơm mùi gỗ. Thấy khách tới thăm, anh vội vàng dừng tay, pha trà mời khách. Nhấm nháp chén trà nóng, anh chia sẻ: “Trước đây, chỉ cần mưa kéo dài trong một ngày là bà con lại phải chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để di dời đến nơi an toàn. Mỗi lần như vậy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Bây giờ về nơi ở mới, đường sá rộng rãi, điện nước đầy đủ, ai cũng mừng".

Đón xuân ở nơi ở mới, nhiều hộ dân trên đồi Pom Phai có thêm niềm vui, càng tin tưởng cuộc sống sẽ có nhiều đổi thay. “Điều làm chúng tôi vui mừng nhất khi về tới khu tái định cư ở đồi Pom Phai là Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ được cấp, hỗ trợ kinh phí làm nhà mà các hộ dân còn được Nhà nước quan tâm cấp cho mỗi hộ một con trâu. Đây sẽ là động lực quan trọng để bà con nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, sớm ổn định cuộc sống”, ông Vi Văn Xum (70 tuổi) chia sẻ.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu tái định cư khu Co Hương, phấn khởi trước sự đổi thay của các hộ dân, ông Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: Ngày 8-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kết luận số 590-KL/TU về việc sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Kết luận đề ra nhiệm vụ khẩn trương thực hiện đầu tư 3 khu tái định cư tập trung ngay trong năm 2021, theo hình thức đầu tư khẩn cấp, trong đó có khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh. Được sự quan tâm của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Quan Sơn, sự nỗ lực khắc phục những khó khăn các hộ dân nơi đây, đến cuối tháng 8, khu tái định cư Co Hương, trên đồi Pom Phai đã được lấp đầy, với 36 ngôi nhà khang trang, vững chãi. Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống nước sinh hoạt, điện cơ bản đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân. Để cuộc sống người dân sớm ổn định xã Tam Thanh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước tới các hộ dân; tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia các chương trình tập huấn, dạy nghề, trồng trọt, chăn nuôi do xã tổ chức; tạo mọi điều kiện nguồn vốn vay, tư vấn phát triển nghề... Hiện nay, các hộ dân đang nỗ lực phát triển kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi, trồng rừng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trải qua những khó khăn, vất vả, được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, hiện các hộ dân ở khu tái định cư Co Hương đã “an cư lạc nghiệp”. Mùa xuân này, người dân trên đồi Pom Phai được vui xuân, đón tết trong những căn nhà mới khang trang, rộng rãi và niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội trước những đổi thay của quê hương.

Bài và ảnh: Xuân Cường