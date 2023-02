Xuân Du nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vì thế sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Du (Như Thanh) lại tiếp tục bắt tay vào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bà con thôn 9, xã Xuân Du thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây cảnh và làm vệ sinh đường thôn, ngõ xóm.

Đến thăm thôn 9, một trong những thôn đi đầu trong phong trào XDNTM của xã Xuân Du, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của người dân nơi đây. Ông Trần Văn Vương, trưởng thôn 9, cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chi bộ, ban phát triển thôn đã chỉ đạo và vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân trong thôn không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đạt 69,5 triệu đồng/người/năm, hộ gia đình giàu, khá tăng nhanh, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 5,8%. Kinh tế phát triển tạo động lực để Nhân dân tham gia các phong trào do thôn, xã phát động, đặc biệt phong trào XDNTM. Trong quá trình XDNTM, bà con trong thôn đã chung sức, đồng lòng đóng góp tiền của, công sức để xây dựng tường hoa, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao... theo tiêu chí NTM kiểu mẫu, với tổng kinh phí trên 19 tỷ 488 triệu đồng, trong đó cơ bản nguồn vốn do Nhân dân đóng góp. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; đường thôn, ngõ xóm, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Xã Xuân Du là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, khơi dậy sức dân để XDNTM. Chỉ sau 5 năm triển khai, đến cuối năm 2014 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Du tiếp tục đặt ra cho mình các mục tiêu mới, cao hơn đó là nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ năm 2020 đến nay, xã đã huy động nguồn lực XDNTM nâng cao được trên 506 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 380 tỷ đồng, chiếm trên 75%.

Từ nguồn kinh phí trên xã đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, trong đó đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa khu công sở xã; xây dựng, chỉnh trang lại nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu; cải tạo và xây dựng mới 9,86 km đường giao thông, 3,82 km kênh mương... Nhờ đó, các tuyến giao thông từ đường xã, đường liên thôn, ngõ xóm đến giao thông nội đồng đều được cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa 100%, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội cho người dân. Hệ thống giao thông còn được trồng xây xanh, trồng hoa hai bên đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, có biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc... theo quy định. Cảnh quan môi trường được cải tạo sáng - xanh - sạch - đẹp, theo tiêu chí môi trường NTM nâng cao. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được xã đặc biệt quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; nước sạch trên địa bàn xã đạt trên 90%... Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã và đang phát huy hiệu quả, số gia đình văn hóa đạt 75%; 13/13 thôn và 4 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. 4/13 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu và xã được công nhận NTM nâng cao; 3 trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia; 13/13 khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, Xuân Du đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, xã đã xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất giống lúa Thái Xuyên 111, Tân Ưu 98, Bắc Thịnh, với quy mô 331 ha và vùng sản xuất lúa thuần năng suất chất lượng cao, với diện tích 120 ha; mô hình phát triển nho sữa Hàn Quốc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, với quy mô diện tích 18.000m2; mô hình trang trại, gia trại; trồng cây ăn quả và các loại rau màu khác. Đặc biệt là cây đào, cây cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao... Bên cạnh đó, xã Xuân Du cũng quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân phát triển các ngành nghề như: xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, dịch vụ thương mại... Hiện nay, trên địa bàn xã có 17 doanh nghiệp, 2 HTX và trên 120 cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hơn 1.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,23 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, Nhân dân xã Xuân Du chung sức XDNTM. Ông Trương Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” và “Lấy sức dân để lo cho dân”, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Du đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay XDNTM. Trong quá trình XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, Nhân dân đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng và làm đường bê tông, kiên cố hóa giao thông nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần đáng kể vào sự thay đổi diện mạo quê hương, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang