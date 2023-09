Xử lý nghiêm việc tự ý đặt gồ giảm tốc

Gồ giảm tốc là một kết cấu được bố trí trên mặt đường có tác dụng cảnh báo các phương tiện giảm tốc độ trước khi đến vị trí cần phải giảm tốc độ. Kết cấu này được sử dụng trong trường hợp thật sự cần thiết để hạn chế tốc độ cho một điểm như tại khu vực đường bộ giao cắt đường sắt, khu vực kiểm soát vé tại trạm thu phí, đường nhánh giao cắt với đường ưu tiên... Việc lắp đặt gồ giảm tốc phải tuân thủ đúng quy định để tránh gây tai nạn. Tuy nhiên, trên một số tuyến đường tại TP Thanh Hóa đang xuất hiện tình trạng người dân tự lắp đặt gồ giảm tốc trái quy định.

Người dân tự ý lắp đặt gồ giảm tốc tại phố Phùng Hưng, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Phố Phùng Hưng, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) có chiều dài khoảng 250 - 300m nhưng có 4 gồ giảm tốc. Cả 4 gồ này đều cao khoảng 7cm, rộng 25-30cm và cách nhau chừng 50m. Theo quan sát, mỗi lần qua các gồ này, người điều khiển phương tiện như mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp đều phải đi rất chậm, đưa hai chân xuống sát mặt đất để giữ thăng bằng. Chị Nguyễn Thị Thảo sống ở phố Phùng Hưng cho biết: Những gồ giảm tốc ở đây được lắp từ vài năm trước. Do đây là đường thông nhau nên có nhiều phương tiện qua lại và chạy tốc độ cao. Vì vậy, làm gồ để giảm tốc độ, hạn chế nguy hiểm. Việc làm gồ giảm tốc do chính người dân sống trong phố đề xuất, cũng có một vài người không đồng tình nhưng đa số là ủng hộ để đảm bảo an toàn cho trẻ con trong xóm.

Cách phố Phùng Hưng không xa, tại phố Tôn Thất Thuyết, gồ giảm tốc được làm bằng nhựa và cao su cao khoảng 4 - 5cm, thành 2 sống trâu nổi lên trên mặt đường. Vì giảm tốc có 2 sống trâu nên các phương tiện qua lại trên tuyến đường này phải hạn chế tốc độ (đặc biệt xe máy và xe đạp điện) thì mới không bị rung giật mạnh. Tương tự như vậy, tại đường Tản Đà, phường Đông Sơn và đường 4 Đông Phát 1, phường Đông Vệ... Mặc dù những đoạn đường này có tổng chiều dài chưa đến 50m, nhưng có tới có 3 gồ giảm tốc được lắp đặt, chỉ cách nhau khoảng 10m, với từ 2 đến 3 sống trâu/gồ. Điều đáng nói là các gồ giảm tốc được lắp đặt hết chiều dài của lòng đường (khoảng 7,5m - 8m), rộng 1m, cao khoảng 5 đến 6cm, nhưng không có biển cảnh báo, nên các phương tiện như xe đạp, xe máy nếu không quan sát rất dễ xảy ra tai nạn.

Chị Nguyễn Thị Liên ở phường Quảng Phú (TP Thanh Hóa) cho biết: Tôi thường đưa con đi học thêm vào buổi tối qua đoạn đường Tản Đà, trước đây do không quen đường nên khi đến đoạn gồ giảm tốc, do bất ngờ vì không có biển báo nên đã phanh xe gấp và ngã ra đường. Lắp gồ giảm tốc là để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, nhưng gồ lắp khá cao so với mặt đường, lại sát nhau, nên dù đi chậm xe vẫn rất khó điều khiển.

Tương tự, em Lê Thị Hà, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức chia sẻ: Em đi xe đạp điện gầm thấp, mỗi lần đi qua gồ giảm tốc ở đoạn đường Đông Phát 1 luôn phải chuẩn bị tâm lý trước khi vượt qua vì độ rung của xe. Với gồ giảm tốc này tay lái kém đi qua rất dễ ngã.

Cũng có rất nhiều ý kiến đồng tình với việc lắp đặt gồ giảm tốc tại các khu dân cư vì những đoạn đường này thường có lưu lượng xe đi qua nhiều, đặc biệt có một số đoạn đường gần các trường học. Lắp gồ giảm tốc sẽ hạn chế tốc độ của các phương tiện là điều nên làm. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ quan điểm rằng một số gồ giảm tốc ở khu dân cư không phù hợp, thậm chí còn phản tác dụng, gây mất an toàn giao thông. Nhất là vào ban đêm, gồ giảm tốc cùng màu với đường, không được sơn phản quang nên khu vực nào không có điện chiếu sáng thì càng dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện nay, đang có hai hình thức đặt cảnh báo giảm tốc độ đó là đặt gờ giảm tốc và gồ giảm tốc. Gờ giảm tốc hay còn gọi là vạch giảm tốc độ, là một dạng vạch kẻ đường có tác dụng cảnh báo cho người điều khiển phương tiện thông qua thị giác và cảm giác rung động nhẹ để biết trước vị trí nguy hiểm, hoặc cảnh báo trong vùng nguy hiểm cần phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn giao thông. Loại này độ cao không quá 6mm, gây ra tác động nhẹ lên phương tiện để cảnh báo giảm tốc độ và chú ý quan sát. Còn gồ giảm tốc là một cấu tạo dạng hình cong, nổi trên mặt đường, có tác dụng “cưỡng bức” các phương tiện giảm tốc độ trước khi đi qua vị trí nguy hiểm. Việc đặt gồ giảm tốc phải xem xét các yếu tố về nguy cơ, loại đường, loại phương tiện lưu thông và được cấp có thẩm quyền chấp nhận.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Vệ Tống Phúc Hà cho biết: Mục đích của việc lắp đặt gồ giảm tốc là nhằm hạn chế tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, nhất là ở khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, nếu lắp đặt không đúng quy định sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hiện UBND phường đề nghị các tổ dân phố rà soát lại khu dân cư, nếu khu vực nào cần lắp đặt báo cáo lại chính quyền địa phương và khu vực nào lắp đặt chưa theo quy chuẩn sẽ yêu cầu người dân gỡ bỏ. UBND phường cũng khuyến cáo người dân không tự ý lắp đặt gồ giảm tốc khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Trước thực trạng người dân tự ý lắp đặt các gồ giảm tốc, không những không phát huy tác dụng mà còn trở thành “cái bẫy” đối với người đi đường thì các cơ quan chức năng cần thống nhất tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và điều chỉnh phạm vi áp dụng thực hiện đối với từng khu dân cư. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, xác định mức độ nguy cơ để có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực cần thiết. Đồng thời xử lý, ngăn chặn tình trạng người dân tự ý đắp các ụ, các gồ trên đường giao thông trái quy định, thậm chí gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

