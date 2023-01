Xây dựng phong trào mạnh từ hội viên và chi hội

Xác định hội viên là nhân tố tích cực của phong trào phụ nữ, còn chi hội là mái ấm thứ hai của hội viên, thời gian qua Hội LHPN xã Hợp Lý (Triệu Sơn) đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội, cũng như triển khai nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, Qua đó, nhiều phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên của chị em và khẳng định được vai trò của tổ chức hội.

Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của phụ nữ xã Hợp Lý góp phần vào xây dựng NTM nâng cao của địa phương.

Ở Chi hội phụ nữ thôn Yên Trung, phong trào giúp hội viên khó khăn luôn được quan tâm. Ngoài đề xuất với hội cấp trên trao tặng con giống (lợn, gà), chi hội còn phát động chị em hỗ trợ, giúp nhau ngày công lao động lúc khó khăn, hoạn nạn. Thông qua những hoạt động thiết thực trên, phong trào phụ nữ thôn Yên Trung ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Chi hội đã trở thành mái ấm thứ hai của chị em và có hơn 40 hội viên có thu nhập khá với mức 100 triệu đồng trở lên từ phát triển đa dạng các mô hình kinh tế vườn đồi, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh... Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Định có hoàn cảnh khó khăn do chồng nhiều năm bệnh tật. Biết gia cảnh chị Định, Chi hội phụ nữ Yên Trung thường xuyên quan tâm, động viên chia sẻ và giới thiệu cho chị làm việc tại Công ty TNHH may Phúc Tiến (may túi xuất khẩu) đóng trên địa bàn xã, mỗi tháng thu nhập 4 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực đi vào đời sống của hội viên, đến nay cả 6/6 Chi hội phụ nữ xã Hợp Lý đều duy trì tổ, nhóm tiết kiệm, giúp nhau vốn sản xuất; tổ, nhóm thu gom rác thải vệ sinh môi trường; thành lập 2 nhóm mẹ đỡ đầu và nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi; nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, có tính lan tỏa, như: Câu lạc bộ dân vũ thể thao, làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em... Trong năm, các chi hội đã giúp 3 phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo, hỗ trợ thành lập 1 doanh nghiệp do hội viên làm chủ. Cùng với đó, hội chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 12 ngày 22-7-2022 của Huyện ủy và Nghị quyết số 21 ngày 5-8-2022 của Đảng ủy xã về vận động Nhân dân hiến đất làm đường. Tính đến cuối năm 2022 đã có 96 hộ gia đình hội viên hiến 9.592 m2 trị giá nhiều tỷ đồng, góp phần xây dựng NTM nâng cao.

Cùng với đó, năm 2022 các chi hội đã kết nạp mới 31 hội viên, nâng tổng số hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt 1.961 người, chiếm 83,7%. Hội LHPN xã Hợp Lý được đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bài và ảnh: Minh Trang