Xây dựng nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo vươn lên

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết (ĐĐK) đã giúp giấc mơ an cư của nhiều hộ nghèo trở thành hiện thực. Với họ, những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc mà còn là động lực để họ luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng (Yên Định) chuyển sang ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Ảnh: Trung Hiếu

Sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà của bà Lê Thị Ngoãn, khu phố 8, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn đã hoàn thành. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà có lãnh đạo thị xã, phường, Hội Doanh nghiệp thị xã và người dân khu phố, bà Ngoãn xúc động cho biết: “Khi về ở ngôi nhà mới mà nhiều lúc tôi không tin vào mắt mình. Giờ đây ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi đã trở thành hiện thực. Bản thân tôi sống một mình, tuổi cao, đau yếu thường xuyên, nếu như không có sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và những người thân yêu dành tặng thì không biết bao giờ tôi mới được ở trong ngôi nhà mới kiên cố như thế này”.

Nhớ lại quãng thời gian sống trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng, bà Ngoãn cho biết, những hôm gió to, mưa lớn, bà rất sợ mái dột, ngói rơi hoặc thậm chí có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào. Vì vậy, để an toàn cho bản thân, bà mang theo quần áo để ở nhờ nhà người thân trong những ngày mưa gió.

Thấu hiểu những khó khăn trên, nhằm giúp bà Ngoãn có mái ấm mới kiên cố, Quỹ “Vì người nghèo” của thị xã Bỉm Sơn đã hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Doanh nghiệp thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, bà Ngoãn được người thân, hàng xóm cho vay thêm tiền và góp công sức để xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 50m2, với giá trị gần 150 triệu đồng. Ngôi nhà mới khang trang có phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Tại lễ bàn giao ngôi nhà mới, không chỉ đến chia vui mà nhiều cá nhân, tập thể đã tặng thêm cho bà Ngoãn một số đồ dùng thiết yếu khiến bà càng thêm nghẹn ngào, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động.

Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn Lê Văn Tuấn cho biết: Năm 2023, Ủy ban MTTQ và Quỹ vận động “Vì người nghèo” thị xã đã hỗ trợ xây mới nhà ĐĐK cho 12 hộ với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà; hỗ trợ sửa chữa nhà ĐĐK cho 6 cho hộ nghèo, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, MTTQ thị xã đã rà soát từng hộ nghèo, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, MTTQ cùng chính quyền địa phương còn tích cực vận động người thân, các đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn, khu phố và Nhân dân cùng chung tay hỗ trợ tiền, ngày công để giúp các hộ nghèo làm nhà ở...

Cán bộ thị xã, phường, đến chung vui với bà Lê Thị Ngoãn (bên phải), khu phố 8, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn ngày về nhà mới.

Cũng giống như bà Ngoãn, những ngày này gia đình bà Bùi Thị Minh, thôn Hổ Thôn, xã Định Hưng (Yên Định) đang chuẩn bị để chuyển đến ngôi nhà mới. Bà Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân là mẹ đơn thân, thu nhập chủ yếu trông chờ vào tiền bảo trợ xã hội. Dù mong muốn có ngôi nhà mới để ở nhưng với cuộc sống “ăn hôm nay, lo ngày mai” nên nhiều năm qua mẹ con bà vẫn ở trong căn nhà dột nát. Từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Minh đã vay mượn thêm người thân và cùng với ngày công giúp đỡ của những người trong thôn đã xây dựng ngôi nhà ngói kiên cố 60m2, với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được MTTQ các cấp quan tâm triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Để triển khai có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời ban hành kế hoạch triển khai tháng cao điểm vì người nghèo”; phối hợp rà soát các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ và ủng hộ xây dựng nhà ĐĐK. Từ đó đã khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 96 tỷ đồng. Từ nguồn này, các cấp cùng với các chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ, sửa chữa và làm mới 1.560 căn nhà ĐĐK; huy động an sinh xã hội đạt trên 152 tỷ đồng để hỗ trợ các công trình an sinh, tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi...

Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, sự quan tâm, góp sức của cộng đồng xã hội thông qua MTTQ để xây dựng thêm nhiều ngôi nhà ĐĐK cho người nghèo, từ đó giúp nhiều gia đình có niềm tin vào tương lai, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu