Xây dựng mới 2 khu tái định cư cho các hộ dân huyện Bá Thước

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng và thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cổng TTĐT huyện Bá Thước)

Cụ thể, tại Quyết định số 4208/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho 33 hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng nhằm đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh.

Địa điểm xây dựng tại thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước. Tổng mức đầu tư 4.949.989.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023-2024.

Quyết định số 4211/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho 22 hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, phát huy hiệu quả của đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh.

Địa điểm xây dựng tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Tổng mức đầu tư 2.923.899.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023-2025.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước được giao làm chủ đầu tư 2 dự án nêu trên.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)