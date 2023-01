Xác minh, làm rõ nguyên nhân đồ đạc “tự cháy” tại xã Hà Lĩnh

Trước thông tin đồ đạc, vật dụng trong nhà anh Đinh Xuân Nam ở thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh (Hà Trung) tự nhiên bốc cháy, người dân cho rằng đây là hiện tượng lạ nên hiếu kỳ đến xem. Các thông tin về vụ việc cũng đã nhanh chóng xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Ngay khi nắm được thông tin, Công an huyện Hà Trung và chính quyền địa phương đã xuống nhà anh Nam xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đồ đạc trong nhà bị cháy.

Qua làm việc với ngành chức năng, anh Đinh Xuân Nam cho biết: Gia đình sinh sống từ lâu đời tại mảnh đất này, cuộc sống bình thường bỗng nhiên giờ vật dụng trong nhà mình bị cháy bất thường không rõ nguyên nhân. Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện từ tháng 3-2022 nhưng rải rác xảy ra 1 lần/tháng nên gia đình tưởng do trẻ nhỏ nghịch ngợm gây nên. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nay, sự việc trở nên nghiêm trọng, có những ngày hiện tượng đồ đạc tự nhiên cháy xảy ra đến gần 20 lần. Quần áo, bàn ghế, cửa sổ, thùng tôn đựng lúa, giày dép, mũ bảo hiểm, đến đồ điện gia dụng... cứ nối nhau bốc cháy mà không có ai đốt hay từ một nguồn lửa nào. Thời gian cháy không cố định, có khi đêm, có khi ban ngày bỗng nhiên lửa bùng lên cháy thành ngọn, mọi người phải tham gia dập tắt. Không xác định được nguyên nhân ngọn lửa xuất phát từ đâu, hiện gia đình anh rất mệt mỏi, bất an vì chỗ nào trong nhà cũng có thể xảy ra cháy. Sự việc này chỉ xảy ra duy nhất tại gia đình anh Đinh Xuân Nam, những nhà xung quanh không xảy ra hiện tượng này. Chuyện đồ đạc trong nhà “tự cháy” làm đảo lộn chuyện làm ăn, mọi sinh hoạt trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình, đặc biệt là các trẻ nhỏ. Cách đây hơn 1 tháng, cháu nhỏ hơn 3 tháng tuổi con anh Nam đang ngủ trên giường thì màn bốc cháy ngùn ngụt. Lúc đó may có bà ở nhà nên đã chạy vào dập lửa, đưa cháu ra ngoài an toàn, nhưng sự việc này khiến bà Hà Thị Diến, mẹ anh Nam bị bỏng ở tay phải đến nay vẫn chưa bình phục.

Nhiều người dân sống gần nhà anh Nam cũng tỏ ra lo lắng trước hiện tượng bất thường này, có người khi nghe kể còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến đồ đạc trong nhà anh Nam tự nhiên bốc cháy mới tin đó là sự thật. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hà Trung cũng đã kiểm tra, xác nhận vụ việc xảy ra cháy tại nhà anh Đinh Xuân Nam không có yếu tố tác động của con người; không có dấu hiệu của tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Ngọc Thức thăm hỏi, động viên gia đình anh Đinh Xuân Nam khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhằm giúp gia đình anh Nam ổn định tinh thần, những ngày qua, UBND xã Hà Lĩnh đã cử cán bộ xuống nắm tình hình và báo cáo các cơ quan chức năng; đồng thời cắt cử lực lượng công an, dân quân thường xuyên túc trực để dập lửa, khắc phục hậu quả kịp thời, không để xảy ra cháy nhà, bị thương, bỏng cho các thành viên trong gia đình trong mỗi vụ cháy. Nhằm chia sẻ khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương cũng thường xuyên cử người đến động viên, an ủi; đồng thời, vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, tiền mặt cho gia đình anh Nam. Hiện, UBND xã đã hỗ trợ, sắp xếp cho gia đình anh tới ở tạm tại trường mầm non cũ của xã có đầy đủ bếp ăn, điện chiếu sáng và các đồ dùng sinh hoạt; hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu.

Trao đổi về sự việc này, ông Nguyễn Ngọc Thức, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, cho biết: Chúng tôi đã kiểm tra nhưng để tìm ra nguyên nhân phải chờ các cơ quan chuyên môn; lãnh đạo huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; chỉ đạo lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể cắt cử lực lượng bám sát hiện trường theo dõi, sẵn sàng hỗ trợ gia đình khi xảy ra tình trạng đồ đạc trong nhà tự cháy. Tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình đón Tết Nguyên đán an toàn, đầy đủ tại nơi ở tạm. Đồng thời, huyện đã báo cáo xin hỗ trợ hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ để xác định nguyên nhân.

Chiều ngày 6-1-2023, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cũng đã về tiến hành khảo sát, lấy mẫu gửi các chuyên gia thẩm định, đang chờ kết luận nguyên nhân bốc cháy vật dụng tại gia đình anh Nam. Có thể các ngành chức năng sẽ lắp camera theo dõi tại nhà anh Nam để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân các vụ đồ đạc tự cháy. Hy vọng, với sự vào cuộc của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, sẽ sớm xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại gia đình anh Đinh Xuân Nam, từ đó sẽ có phương án xử lý, để không xảy ra vụ cháy bất thường, giúp gia đình anh cũng như chính quyền địa phương ổn định đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga