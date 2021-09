Xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Lang Chánh

Có dịp về thôn Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, chúng tôi được anh Lò Văn Túc - một chủ rừng hồ hởi cho biết: Gia đình được UBND xã, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh tạo điều kiện thuận lợi, giao đất, giao rừng với diện tích 4,5 ha từ năm 1999, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng (BVR)... Đến nay, gia đình đã trồng được 3 ha rừng keo, còn lại là luồng. Sau khi trồng, anh thường xuyên phát dọn thực bì để phòng cháy, chủ động bón phân để cây phát triển.

Các lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Trí Nang.

Bên cạnh diện tích rừng sản xuất, anh còn nhận chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 6 ha rừng phòng hộ. Cùng với lực lượng kiểm lâm làm việc tại địa bàn và ban quản lý thôn, chính quyền địa phương, anh thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Do chủ động chăm sóc và bảo vệ, toàn bộ diện tích rừng do gia đình anh làm chủ phát triển tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn...

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Yên Thắng Lê Sỹ Thắng, cho biết: Trạm Kiểm lâm Yên Thắng (thuộc Hạt Kiểm lâm Lang Chánh) có 4 cán bộ, kiểm lâm viên (KLV) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 16.395 ha rừng trên địa bàn 2 xã của huyện (Yên Thắng và Yên Khương). Địa bàn 2 xã do trạm quản lý có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Sức ép về nhu cầu gỗ cho mục đích gia dụng, làm nhà ở và tập quán canh tác nông nghiệp trên đất dốc của người dân bản địa đang là nguyên nhân cơ bản đe dọa đến an ninh rừng trên địa bàn. Các tháng vừa qua, ngoài bố trí KLV về phụ trách địa bàn tham mưu cho chính quyền các xã chủ động BVR tận gốc, trạm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền đến kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh Trịnh Trung Nhật, cho biết: Huyện Lang Chánh có 50.778 ha rừng. Nhận thức rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, hạt kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lang Chánh và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng đã chung sức BV&PTR. Kết quả nổi bật là kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi, vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhận thức của người dân về công tác lâm nghiệp cũng như thu nhập từ sản xuất nghề rừng được nâng lên. Độ che phủ rừng đến hết năm 2020 đạt 82,2%.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã phân công KLV về cơ sở chủ động tham mưu cho UBND các xã xây dựng, triển khai thực hiện phương án BVR, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia BVR, PCCCR có hiệu quả. Các xã trên địa bàn đã tăng cường thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; triển khai nhiều giải pháp BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án 500 về tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, vướng mắc của Nhân dân; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... Đồng thời, hạt kiểm lâm đã chỉ đạo KLV địa bàn xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân về công tác BVR. Riêng 9 tháng năm 2021, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền công tác BVR với 1.838 lượt người tham gia; 252 lượt phát sóng của đài truyền thanh huyện, xã. KLV tăng cường xuống xã phối hợp với dân quân tự vệ, công an xã, chủ rừng và Nhân dân tổ chức 147 cuộc kiểm tra an ninh rừng.

Công tác chống chặt phá, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép được tăng cường thực hiện. Ngoài việc đưa KLV về địa bàn tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại các vùng rừng còn giàu tài nguyên. Chú trọng công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối t­ượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng ­­được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2021, hạt kiểm lâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, BV&PTR. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kiểm tra, giám sát trách nhiệm quản lý, BV&PTR đối với các xã trọng điểm về an ninh rừng và cháy rừng. KLV làm việc tại địa bàn tham mưu cho đảng ủy các xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Ngoài lực lượng nòng cốt và các phương tiện phục vụ BVR, PCCCR ở cấp huyện, ở cấp xã và các chủ rừng có 98 tổ, đội với trên 980 người tham gia PCCCR. Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp gắn với phát động cộng đồng dân c­­ư xây dựng mô hình quản lý nguồn lửa đảm bảo an toàn trong và ven rừng; diễn tập chữa cháy rừng cho lực l­ượng nòng cốt PCCCR. Tiếp tục triển khai đề án tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, đề nghị của Nhân dân về công tác kiểm lâm; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở. Tham mưu cho chính quyền các xã kiện toàn, xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR. Công tác quản lý gỗ làm nhà; theo dõi, quản lý cưa xăng, súng săn có hiệu quả. Hiện tại, 199 cưa xăng trên địa bàn huyện Lang Chánh đã được đăng ký và cam kết sử dụng đúng mục đích.

Trong 9 tháng năm 2021, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách gần 100 triệu đồng. Kết quả nổi bật là công tác quản lý, BV&PTR từng bước được xã hội hóa, toàn bộ diện tích rừng của huyện Lang Chánh đã đ­ược chăm sóc, bảo vệ an toàn, hiệu quả.

Bài và ảnh: Thùy Dương