Vì bình yên tuyến biển

Để Nhân dân vui tết, đón xuân, bám sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thường xuyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt hải sản trái phép. Ảnh: Hoàng Lan

Hải đội 2 là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu trên biển, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển phía Bắc giáp với tỉnh Ninh Bình, phía Nam giáp với tỉnh Nghệ An, có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, nơi có đường hàng hải thuận lợi cho hoạt động giao thương vận tải biển với các nước trong khu vực và quốc tế. Với quyết tâm vui xuân không quên nhiệm vụ, những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã chuẩn bị hành trang cho những đợt tuần tra dài ngày trên biển.

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 2 luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Mỗi biên đội tàu tuần tra luôn được trang bị đầy đủ vật chất, thiết bị kỹ thuật cần thiết, bảo đảm trong những trường hợp khẩn cấp đủ khả năng sơ cứu ban đầu, bảo vệ an toàn tính mạng của ngư dân.

Bám sát địa bàn, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền cho Nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Nhiều hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: Tuyên truyền thông qua sinh hoạt tại khu dân cư; qua hệ thống thông tin, phát thanh của các xã, phường ven biển; tuyên truyền trực tiếp đối với ngư dân đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển... Nhờ đó, bà con sinh sống trên tuyến biên giới biển được nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Ông Trần Hợp Quốc, chủ tàu cá TH 92669 TS và TH 92668 TS (TP Sầm Sơn) chia sẻ: "Với nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp tại tàu, phát tờ rơi, lực lượng BĐBP đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm trong tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Mọi người đều tự giác chấp hành tốt các quy định pháp luật; chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng trong quá trình khai thác hải sản trên biển".

Đồn Biên phòng Sầm Sơn tuần tra, kiểm soát trên biển kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Khu vực này có chiều dài biên giới bờ biển là 29,5 km, 2 cửa lạch với gần 2.700 tàu, thuyền. Năm 2023, đơn vị đã tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý 18 vụ/18 đối tượng/18 phương tiện với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động thủy sản. Các năm 2022, 2023, đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn 18 vụ/25 phương tiện/36 người. Hàng năm, đơn vị phối hợp với địa phương kêu gọi trên 2.500 lượt phương tiện/11.600 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn; điều động 20 lượt/150 cán bộ, chiến sĩ tham gia đưa các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp, xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Bên cạnh đó, đồn còn duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng để xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã luôn nắm chắc, dự báo đúng tình hình khu vực biên giới, nội, ngoại biên; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng, hải đội đã triển khai thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các huyện ven biển. Phối hợp làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống tội phạm và các công tác khác, nhất là thực hiện xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Khi Tết cổ truyền đang đến với mọi người, mọi nhà, cũng là lúc những người lính quân hàm xanh thực hiện nhiệm vụ. Những bước chân của các anh đã góp phần bảo vệ cuộc sống Nhân dân, vì bình yên tuyến biển.

Bài và ảnh: Hoàng Lan