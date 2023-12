Tuổi trẻ Thọ Xuân quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Với nhiều cách làm thiết thực, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phối hợp chăm lo cho nhiều đối tượng, trọng tâm là những trẻ em, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các cơ sở đoàn cũng làm tốt công tác huy động sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội để cùng góp sức chăm lo cho trẻ em, thiếu nhi trên địa bàn.

Huyện đoàn Thọ Xuân phối hợp tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt tại Trường Tiểu học Thọ Lâm, xã Thọ Lâm.

Hơn 2 năm qua, em Nguyễn Thị Trà My, thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) luôn nhận được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng từ mô hình “Em nuôi của đoàn” do Đoàn thanh niên thị trấn thực hiện. Số tiền tuy không lớn nhưng là sự hỗ trợ thiết thực để Trà My mua thêm đồ dùng học tập và thực phẩm cho gia đình. Quan trọng hơn, sự quan tâm, thăm hỏi của các anh, chị trong tổ chức đoàn đã tiếp thêm năng lượng để Trà My vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Được biết, Trà My có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Em sinh năm 2006 và được ông, bà ngoại nuôi dưỡng từ năm 2009 đến nay. Ông, bà ngoại em thuộc diện hộ cận nghèo. Cả hai ông, bà đều tuổi cao, sức yếu, nguồn thu nhập chính nhờ vào làm ruộng và tiền trợ cấp 1.400.000 đồng/tháng. Tuy vậy, với tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, Trà My vẫn cố gắng học tập, rèn luyện và đạt nhiều danh hiệu thi đua. Để tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình, thời gian tới, Đoàn thanh niên thị trấn tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở để kịp thời hỗ trợ cho các em. Đồng thời, quan tâm hơn nữa về mặt tinh thần để tổ chức đoàn thực sự là nơi các “em nuôi” tìm đến như một điểm tựa vững chãi.

Phó Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân Lê Trọng Quý, cho biết: “Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi..., thời gian qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình, đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em nhỏ”.

Theo thống kê của Huyện đoàn Thọ Xuân, năm 2023, đã có hàng trăm lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được các cơ sở đoàn hỗ trợ thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tuyên dương, gặp mặt, khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí... Các hoạt động vận động, quyên góp, xã hội hóa các nguồn lực xây dựng các khu, điểm vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng các suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi cũng được các cấp bộ đoàn triển khai mạnh mẽ. Toàn đoàn đã trao 41 suất quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thọ Lâm. Đoàn các xã, thị trấn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trao tặng 200 suất học bổng với tổng trị giá 120 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”; các mô hình “Một ngày vì bạn”, “Vòng tay nhân ái giúp bạn đến trường”... cũng được các cơ sở đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả thu hút hàng ngàn lượt đội viên thiếu niên tham gia.

Cùng với hoạt động chung tay hỗ trợ của các tổ chức đoàn, với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt hiếu học, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong huyện cũng chung tay tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, đồ dùng học tập, xe đạp, trao học bổng... với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Điển hình trong năm, Huyện đoàn đã phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Nha khoa Tâm Hưng trao tặng 12 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân đã tiếp thêm ngọn lửa, thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn bay cao, bay xa, vươn tới chân trời tri thức, trở thành người có ích cho xã hội.

Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học, “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục đồng hành, quan tâm, chăm lo cho các em học sinh, thanh thiếu nhi để các em vơi bớt khó khăn, chắp thêm đôi cánh cho các em vươn lên trong học tập, hiện thực hóa ước mơ của mình.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt