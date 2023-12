Tuổi trẻ sôi nổi các hoạt động vì an sinh xã hội

Với phương châm “mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, sống có lý tưởng cao đẹp”, thời gian qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận...

Nhóm thanh niên huyện Mường Lát tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đều đặn vào 6 giờ sáng thứ 3 tuần đầu tiên trong tháng, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa lại tấp nập bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn xếp hàng ngay ngắn để đón nhận từng hộp cháo miễn phí. Trên từng khuôn mặt của mỗi người cũng hiện rõ những nụ cười, phấn khởi.

Để có những suất cháo bảo đảm vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của phần đông người bệnh, Đoàn thanh niên Công an huyện Thiệu Hóa đã rất cẩn thận lựa chọn những thực phẩm tươi ngon rồi tự tay chế biến. Đây cũng là cách động viên bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị, vững bước vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Thượng úy Lê Văn Tú Phương, Phó đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Thiệu Hóa, Bí thư chi đoàn Công an huyện, chia sẻ: Mô hình “Nồi cháo yêu thương” được Chi đoàn thanh niên Công an huyện triển khai từ đầu năm 2023. Định kỳ mỗi tháng, mô hình sẽ trao khoảng 400 - 500 suất cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Để có kinh phí duy trì chương trình “Nồi cháo yêu thương”, mỗi tháng đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn đã tự nguyện đóng góp một phần thu nhập của mình và được lãnh đạo cơ quan quan tâm hỗ trợ. Cứ mỗi tháng 1 lần, chi đoàn sẽ chia nhóm để lo mua nguyên liệu, nấu cháo, mua nước, sữa mang đến bệnh viện và phối hợp với các y, bác sĩ ở bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân.

Hay vừa qua, trong buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí do Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức, 500 trẻ em, người già, gia đình chính sách ở xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đã được các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa khám nội tổng quát, khám mắt, siêu âm, đo điện tim đồ, test đường huyết mao mạch.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, năm 2023, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đơn vị đã tập trung tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”; thăm hỏi, tặng 12.590 suất quà, tổng trị giá 4,1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 18.150 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; vận động hơn 6.000 thanh niên tham gia hiến máu và thu được trên 2.800 đơn vị máu an toàn...

Đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: "Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, góp phần để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng cả nước hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, đóng góp chung vào công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương, của tỉnh.

Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, Tỉnh đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện tích cực tham gia hưởng ứng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên...

Bài và ảnh: Lê Phượng