Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các bệnh viện, các địa điểm thi tốt nghiệp THPT...

Công nhân thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện thay thế, luân chuyển máy biến áp.

Thực hiện Công điện số 12-CĐ/TU ngày 13-6-2023 của Ban Thường vụ Tinh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, ngày 14-6, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8374/UBND-CN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo; Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6-6-2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 12-CĐ/TU ngày 13-6-2023 về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Chủ tịch UBND tình giao tại các Công văn số 8048/UBND-CN ngày 8-6-2023 và số 6817/UBND-CN ngày 18-5-2023.

Trong đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất 10% so với cùng kỳ. Các trường học bệnh viện, trạm y tế, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, giảm tối đa công suất các thiết bị điện phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện và quá tải hệ thống điện. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) khi có thông báo của đơn vị điện lực. Các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện với mức cao nhất, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, rút bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên, chủ động đấu mối với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (AO), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (AI) và các đơn vị truyền tải để nắm chắc tình hình nguồn điện, tình hình hệ thống điện và xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả và hợp lý nhất.

Khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh năm 2023, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp (phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN nếu cần thiết), cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các bệnh viện, các địa điểm thi tốt nghiệp THPT, các trạm bơm đầu mối lớn, trạm bơm cấp nước sạch, trạm bơm tưới, tiêu, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hệ thống dịch vụ viễn thông...

Kịp thời thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Thanh Hoá trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nhất là vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường giảm sát tình hình cung ứng điện, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg và Công điện số 517/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện trên địa bàn tình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức phát điện, đảm bảo công suất và sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia; cùng với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố kỹ thuật của Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục, chủ động phối hợp với ngành điện (Truyền tải điện Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa) thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 18-5-2023, đảm bảo không để xảy ra sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý.

Có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của của Trung ương, của tỉnh và của ngành điện về tiết kiệm điện trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo, hướng dẫn của của Trung ương, của tỉnh và của ngành điện về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện việc kêu gọi các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn của ngành điện đối với việc cung ứng điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay, triển khai thực hiện quyết liệt việc tăng cường tiết kiệm điện trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Thanh Hoá trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đến các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vướng mắc, phát sinh, vượt thẩm quyền.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)