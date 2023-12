Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội

Sáng 28/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, toàn ngành LĐTBXH đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình công tác lao động, người có công và xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Toàn tỉnh đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm, tăng 31,7% so với năm 2022; tạo việc làm mới cho khoảng 62.850 lao động, vượt 8,36% kế hoạch năm và 5% so với cuối năm 2022. Trong đó, đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 14.710 lao động, tăng 25,1% so với năm 2022. Những kết quả đạt được đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,8%; giảm tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn xuống còn 5,8% và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 31,1%, vượt 0,4% mục tiêu kế hoạch năm đề ra.

Đồng thời, ngành đã phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Tính đến hết tháng 11/2023, tổng số lao động tham gia BHXH là 485.412 người, đạt 91,6% kế hoạch năm. Trong đó: số tham gia BHXH bắt buộc là 405.171 người, đạt 93,5% kế hoạch năm; số tham gia BHXH tự nguyện là 80.241 người, đạt 83,2% kế hoạch năm; tổng số lao động tham gia BHTN là 379.662 người, đạt 93% kế hoạch năm.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị.

Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề. Đến nay, toàn tỉnh có 66 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tuyển sinh và đào tạo 35 mã ngành, nghề cao đẳng; 49 mã ngành, nghề trung cấp và 16 ngành, nghề trọng điểm. Trong năm đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 83.080 người, đạt 100% kế hoạch và tăng 18,5% so với năm 2022, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%.

Đối với lĩnh vực người có công, công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 99,5% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự để đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng người có công, nhất là thương binh nặng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững được tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2022 - 2023 là 1,63%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp vượt 1,85% kế hoạch. Các hoạt động triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới được tích cực triển khai thực hiện, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương vượt 21% kế hoạch.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”; ngành LĐTBXH sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tạo việc làm mới cho 58.000 lao động; tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 83.380 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh năm 2024 từ 1,5% trở lên...

Đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tại cơ sở, đồng thời nhiều đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, kiến nghị và đề xuất những giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 được Sở LĐTBXH tặng giấy khen.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023 đã được Sở LĐTBXH tặng giấy khen.

Thùy Linh