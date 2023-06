Trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho năm chiến sỹ

Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho liệt sỹ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng đến gia đình chiến sỹ. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã), huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), ngày 13/6, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm Trưởng đoàn đã trao tặng và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho năm cán bộ, chiến sỹ Công an.

Đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn tặng Thượng úy Đàm Đình Bốp (Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur) vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đến thăm viếng, chia sẻ mất mát, động viên gia đình và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho ba liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin gồm: Đại úy Hà Tuấn Anh, Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur).

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là sự ghi nhận cao quý của Trung ương Đoàn dành cho đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, dũng cảm trong công tác, trong hoạt động nhân đạo, tình nguyện.

Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho liệt sỹ, Đại úy Hà Tuấn Anh đến gia đình chiến sỹ. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vô cùng cảm kích trước sự dũng cảm, hy sinh của các đoàn viên, thanh niên, cán bộ , chiến sỹ trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Từ đề xuất của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Trung ương Đoàn quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai cán bộ, chiến sỹ bị thương và ba cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm viếng, chia sẻ mất mát, đau thương, hỏi thăm tình hình gia đình các cán bộ, người dân gặp nạn trong vụ việc; động viên gia đình các nạn nhân nỗ lực vượt qua đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)