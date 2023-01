Trao đồ dùng thiết yếu hỗ trợ công an các xã biên giới Mường Lát

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong hai ngày 10 và 11-1, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và động viên cán bộ, chiến sĩ công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên, trao quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quan Hóa.

Tại các đơn vị đến kiểm tra và chúc tết, sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán và công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến CBCS và gia đình, đồng thời trao những phần quà động viên CBCS Công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh trao đồ dùng thiết yếu cho Công an 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát.

Nhân dịp này, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh cũng trao những phần quà là đồ dùng thiết yếu của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thanh Hóa dành tặng CBCS Công an 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Đình Hợp