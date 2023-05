TP Sầm Sơn: Tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch những ngày nắng nóng

Vào những ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt là dịp cuối tuần, lượng khách đến khu du lịch biển Sầm Sơn tăng đột biến khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú, việc đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã, đang được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn là một trong những trung tâm đón khách lớn tại TP Sầm Sơn. Với trên 1.000 phòng lưu trú, hiện nay vào thời điểm cuối tuần công suất phòng lên tới 70%. Để đảm bảo các điều kiện an toàn đón khách, công tác phòng, chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng ở tất cả các khu vực đón tiếp, phục vụ khách trong quần thể.

Hệ thống trang thiết bị PCCC tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn thường xuyên được kiểm tra.

Cũng tại đây, các hạng mục công trình như: Khu vực phòng bơm chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống hút gió, hút khói; hệ thống chữa cháy vách tường; hệ thống chữa cháy ngoài nhà và các bình chữa cháy xách tay… được trang bị đầy đủ ở tất cả các khu vực trong quần thể.

Hệ thống van điều áp, đồng hồ kiểm tra áp suất nước chữa cháy tại khu vực phòng bơm chữa cháy của khách sạn FLC Grand Hotel.

Tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã thành lập đội PCCC cơ sở với 60 thành viên. Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong đó chú trọng việc kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC hệ thống điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; duy trì chế độ thường trực lực lượng PCCC cơ sở (đặc biệt là buổi tối).

100% các phòng lưu trú tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng được trang bị hệ thống khóa từ, tự động ngắt điện khi quá tải.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao, dễ xảy ra cháy nổ. Tại Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng với quy mô 150 phòng lưu trú, vào những ngày cao điểm có thể đón tới 500 khách; riêng khu vực phòng ăn có thể phục vụ tới 800 khách cùng lúc. Theo đó, cùng với đầu tư trang thiết bị PCCC, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng phương án bao gồm các tình huống cháy, nổ giả định tại các khu vực nhằm ứng phó, xử lý sự cố kịp thời.

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng đã trang bị hệ thống báo cháy kết nối với lực lượng PCCC.

Đặc biệt, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng đã đầu tư hệ thống báo cháy kết nối với lực lượng PCCC tại TP Sầm Sơn. Theo đó khi xảy ra sự cố, chỉ cần ấn nút, lực lượng chức năng sẽ xác định được vị trí cụ thể để ứng cứu kịp thời.

Hệ thống báo cháy tự động tại nhà hàng Dũng Quých (phường Quảng Cư).

Cùng với các cơ sở lưu trú, hầu hết các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Sầm Sơn đã đầu tư hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, niêm yết tiêu lệnh chữa cháy và nội quy PCCC tại các khu vực công cộng, nơi thường xuyên có người qua lại.

Cho đến nay, tại khu du lịch biển Sầm Sơn chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến vấn đề cháy, nổ. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đợt đầu năm 2023 của Công an TP Sầm Sơn vẫn còn một số đơn vị không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC. Trong khi đó, dự báo trong những ngày sắp tới, thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra, lượng khách đổ về khu du lịch biển Sầm Sơn ngày càng đông, mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho chính doanh nghiệp và du khách.

Hoài Anh