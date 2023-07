Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước khi tắm biển

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 1 ngày tìm kiếm, vào khoảng 17h10 chiều nay (9-7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển tại bãi tắm C, TP Sầm Sơn.

Lực lượng CNCH đã tìm thấy thi thể nạn nhân D sau 1 ngày tìm kiếm.

Theo đó, vào khoảng 18h40, ngày 8-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo nạn nhân N.Đ.D (sinh năm 2007, trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đi tắm biển tại bãi tắm C thì bị đuối nước, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 17h10 ngày 9-7 lực lượng CNCH đã tìm kiếm, xác định được vị trí của nạn nhân. Lực lượng cứu nạn tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương theo quy định.

Trước đó, vào chiều ngày 8-7, lực lượng CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội sơ cấp cứu Biển Sầm Sơn cứu sống thành công cháu Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khỏi nguy cơ đuối nước. Trong lúc tắm biển tại bãi tắm D (TP Sầm Sơn), cháu D. bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Đội sơ cấp cứu Biển Sầm Sơn và chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bơi bộ ra cứu được cháu D, đưa lên bờ an toàn và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu giúp cháu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Mạnh Cường