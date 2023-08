Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.

Xã Thanh Sơn (Như Xuân) cắm biển cảnh báo người dân không đi qua khu vực các ngầm, tràn ngập sâu, nước chảy xiết.

Công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh.

Công điện nêu rõ: Từ ngày 4/8/2023, tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi gần 400mm, gây lũ cục bộ trên sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại một số địa phương, thiệt hại về tính mạng, nhà cửa, tài sản của nhân dân, nhất là tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân vùng bị thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Trong bối cảnh những ngày qua đã liên tiếp có mưa, đất ở trạng thái bão hoà nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ cục bộ trên sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiến cứu nạn, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chủ tịch UBND các tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất; tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét; tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, khó khăn; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất ngay sau lũ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ thuỷ điện nhỏ, hồ thuỷ lợi xung yếu; bảo vệ sản xuất nông, công nghiệp; khắc phục nhanh hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Theo VTV