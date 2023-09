(Baothanhhoa.vn) - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an vừa ban hành công văn số 2895 về việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Theo đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương triển khai thực hiện việc áp mức phí, thông báo phí, thu phí và trả kết quả đối với thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC...

{title} Thanh toán trực tuyến phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an vừa ban hành công văn số 2895 về việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Theo đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương triển khai thực hiện việc áp mức phí, thông báo phí, thu phí và trả kết quả đối với thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC... Để hướng dẫn chủ đầu tư, người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc nộp phí trực tuyến đối với thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn như sau: Đối với cơ quan giải quyết hồ sơ: Bước 1: Thực hiện việc tiếp nhận, phân công, giải quyết hồ sơ thẩm duyệt về PCCC như đối với các hồ sơ thông thường bảo đảm theo quy trình. Bước 2: Áp mức phí Bộ phận Một cửa sau khi nhận được hồ sơ đã có kết quả từ Bộ phận Văn thư có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ có phát sinh việc thu phí hay không (căn cứ văn bản thông báo nộp phí kèm theo GCN thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm duyệt), trường hợp có phát sinh phí thì thực hiện như sau: - Tại mục “Phí, lệ phí hồ sơ”: Nhập số tiền phí thẩm duyệt (căn cứ nội dung đề xuất trong hồ sơ và văn bản thông báo nộp phí); chọn mục “Bắt buộc thanh toán”. - Nhấn nút “Cập nhật lệ phí hồ sơ” để gửi thông báo cho người nộp hồ sơ. Đồng thời chuyển văn bản thông báo nộp phí lên mục “Tệp tin kết quả” và ấn nút “Gửi tệp KQ đến email dân”. Bước 3: Kiểm tra tình trạng nộp phí và trả kết quả Đối với các hồ sơ có thu phí, Bộ phận Một cửa kiểm tra tình trạng nộp phí tại mục “Phí, lệ phí hồ sơ”: mục “Lệ phí đã thanh toán” khớp với số tiền phí phải nộp, mục “Lệ phí còn lại” bằng 0. Sau khi kiểm tra hồ sơ đã nộp đầy đủ phí, Bộ phận Một cửa đính kèm các tệp tin kết quả (văn bản thẩm duyệt, GCN thẩm duyệt và tệp tin bản vẽ đóng dấu) để trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Bước 4: Phối hợp đối soát số tiền phí thẩm duyệt Hàng ngày, Bộ phận Một cửa tổng hợp danh sách hồ sơ có phát sinh phí và tình trạng nộp phí gửi cho bộ phận được giao theo dõi, quản lý tài khoản thu phí để thực hiện việc đối soát theo quy định. Đối với người nộp hồ sơ: Bước 1: Sau khi nhận được thông báo đóng phí qua tin nhắn, người dân theo địa chỉ gửi kèm để truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc tra cứu hồ sơ tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Kiểm tra số tiền phí phải nộp và ấn nút “Thanh toán trực tuyến” Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến (ngân hàng, ví điện tử, mobile money) và ấn nút “THANH TOÁN”. Bước 3: Thực hiện các thao tác thanh toán (tuỳ thuộc ngân hàng và hình thức thanh toán). Sau khi thực hiện thành công, giao diện sẽ chuyển về Cổng dịch vụ công kèm theo thông báo đã thanh toán thành công. Để lấy biên lai thu phí, người nộp thực hiện như sau: -Trong giao diện “Thanh toán thành công” tiếp tục ấn nút “Chi tiết hồ sơ” - Nhấn nút “Lấy biên lai Payment Platform” để tải biên lai. Sau khi hồ sơ nộp phí thành công, người nộp hồ sơ cầnkiểm tra thông báo email, tin nhắn hoặc truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Minh Phương

