Tết sum vầy, Tết sẻ chia

Dòng suy ngẫm trên số báo cuối năm Nhâm Dần xin được hòa cùng hơn 98 triệu người dân đất Việt và hàng triệu kiều bào ở nước ngoài hướng về giây phút Giao thừa Tết Quý Mão 2023. Tâm thế háo hức đón một cái Tết Nguyên đán truyền thống như vốn có đã trở lại sau sự dồn nén của hai cái Tết diễn ra trong thời phòng, chống đại dịch COVID-19.

Nhiều gia đình công nhân Công ty Than Quang Hanh vui mừng được Công ty bố trí xe chở về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Đất nước trong năm 2022 đã phục hồi sau đại dịch, nổi bật là kinh tế tăng trưởng hơn 8% (cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%), thu ngân sách tăng hơn 14%... Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Văn hóa, xã hội có bước đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, cải thiện rõ rệt; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng. Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tất cả những điều ấy đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển.

Sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh, Tết Nguyên đán Quý Mão này, tại bất cứ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc, những không gian văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội được mở cửa trở lại sau thời gian dài phòng, chống dịch Covid-19. Ở những không gian đó, bao tập tục truyền thống ngày Tết như thờ cúng gia tiên, tranh Tết, câu đối Tết, chúc Tết… được tái hiện. Kể cả khám phá các nghi lễ đón Tết cung đình xưa-những nghi thức trang nghiêm, thể hiện mong muốn sự phồn thịnh của quốc gia, trường tồn của dân tộc-tạo không khí, tâm thế cho sự khởi đầu mới với niềm hy vọng tốt đẹp cho năm mới.

Nhiều lễ hội có quy mô lớn và kéo dài đã được khẩn trương khởi động với dự báo lượng du khách trẩy hội Xuân năm nay sẽ bùng nổ. Cơ quan quản lý nhà nước và các ban tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương đã sẵn sàng nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách thập phương; chú trọng việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo nhiều người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh…

Mùa Xuân sang với bầu trời xanh đầy những cánh én chao nghiêng. Những cánh hoa khoe sắc mầu rực rỡ náo nức đón Xuân về. Lòng người dường như thêm xao xuyến hơn với bao ước mơ mãi dâng tràn. Tết đến thêm rộn ràng phố chợ, những con đường đầy hàng hóa. Những con đường từ quê đến phố, nơi đâu cũng nhộn nhịp, ồn ào. Kẻ bán người mua hân hoan, rộn rã. Người người chen nhau, vai mang tay xách, nào quả, nào hoa rực rỡ sắc mầu. Nhưng ở bất cứ nơi nào trên bước đường bươn chải mưu sinh, vào thời khắc này, mỗi người đều khát khao về lại chốn quê nhà để đoàn viên sum họp cùng người thân, bên ly trà, tấm bánh cùng trao đổi bao câu chuyện thân tình.

Những chuyến xe dường như cũng vội, chạy băng băng trên các tuyến đường, ngang qua những cánh đồng thơm hương lúa, qua những vườn cây xum xuê quả ngọt, qua những cây cầu giữa con sông rộng... trong tiết xuân đẹp tựa bức tranh. Trong đó có những “chuyến xe hạnh phúc” miễn phí tiền vé dành cho hơn một nghìn công nhân có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đón Tết.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, các cấp công đoàn ở Hà Nội tổ chức hoạt động này, kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ cũng có được cái Tết sum vầy, Tết sẻ chia.

Những tàu ghe vẫn đang xuôi ngược, chắc cũng nôn nao về lại chốn mong chờ. Biển rộng sông dài giang sơn hùng vĩ, dáng hình Tổ quốc thân yêu trải mấy ngàn năm cha ông gây dựng và đánh đổi bằng máu xương. Tổ quốc rộng dài tựa như bức tranh thủy mặc. Con Lạc cháu Hồng, dòng giống Rồng Tiên, dẫu trải qua biết bao gian khó, vẫn rạng ngời truyền thống đấu tranh. Từ đồng bằng đến những núi cao trập trùng và nơi biển rộng ngân nga tiếng sóng, những đảo chìm đảo nổi ngoài khơi. Xuân đã về, muôn hoa lại nở tươi trong gió ngân nắng tỏa, để lòng người mơn man bao khát vọng, cùng niềm thương yêu rạo rực.

Tết là dịp để sum vầy, đoàn viên và sẻ chia, để rồi tạo ra tâm thế, niềm tin và ước vọng tốt đẹp, sự khởi mới của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng tộc, mỗi miền quê hay phố thị cho một năm mới. Và tất cả cùng quyết tâm, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ, thuận lợi thành hiện thực; xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo nhandan.vn