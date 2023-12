Tết an toàn, chủ động

Những vấn đề thường thấy dịp tết đó là hàng hóa tăng cao đột biến hoặc rơi vào tình trạng khan hiếm giả tạo do các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Và cũng liên quan đến hàng hóa, vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nạn hàng lậu, hàng giả cũng đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của nhiều người, nhiều gia đình. Còn là mất an toàn giao thông, mất an toàn do chế tạo, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ... Tết vui, nhưng với nhiều người vẫn canh cánh sự bất an.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến pháo nổ và mất an toàn từ thực phẩm, chỉ trong ít ngày qua thông tin về những vụ ngộ độc thực phẩm và vận chuyển pháo lậu, cả chết người do làm pháo trái phép xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo, càng làm gia tăng lo lắng cho người dân.

Nhưng không thể khác được, cuối năm, tết, mùa xuân là dịp để mua sắm, vui chơi, nhu cầu ăn uống, đi lại, là điều mà người dân nào cũng phải trải qua.

Nhằm chủ động giải quyết những vấn nạn này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 20/12/2023 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đây là vấn đề không mới, nhưng cho thấy một quyết tâm cao hơn, tính chủ động lớn hơn khi chỉ thị được ban hành khá sớm để có thời gian cho các đơn vị liên quan chủ động triển khai, xây dựng biện pháp thực hữu hiệu.

Trong đó, Sở Công Thương sẽ phải đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp bán lẻ có kế hoạch cung ứng hàng hóa tết, nhất là những mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao ở những địa bàn trọng điểm. Nhất là, phải chủ động triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là khan hiếm giả tạo.

Sở Công Thương cũng phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, các đơn vị chức năng, theo dõi, đánh giá năng lực sản xuất, nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu cho thị trường dịp cuối năm, Tết Nguyên đán và dịp diễn ra lễ hội mùa xuân. Nhất là không để xảy ra tình trạng “thực phẩm bẩn” đội lốt hàng chính hãng xâm nhập vào các siêu thị, trung tâm thương mại. Cùng với đó, có kế hoạch chủ động ứng phó với các sự cố ngộ độc có nguyên do từ rau, thực phẩm, đồ uống mất an toàn, nhất là rượu. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, tàng trữ hàng hóa không an toàn từ sớm, khi còn chưa được đưa ra thị trường.

Cũng liên quan đến rượu, dư luận xã hội rất mong lâu nay cơ quan chức năng đã làm tốt việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, càng cần làm tốt hơn để ngăn chặn việc lạm dụng rượu, bia trong dịp tết, để kiềm chế tai nạn giao thông. Không vì tết mà xê xoa, thả lỏng.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh sớm ban hành chỉ thị, các ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch hành động là rất quan trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cao hơn, thực sự có một cái tết vui thì không thể thiếu vai trò tham gia của người dân trong việc tự giác chấp hành quy định, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Thái Minh