Tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho đoàn viên, thanh niên

Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, sáng 19-4 Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Thành đoàn TP Thanh Hóa, UBND xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) năm 2023.

Đoàn viên, thanh niên được truyền đạt các kiến thức cơ bản về đảm bảo VSATTP.

Dự lớp tập huấn có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Thanh Hóa, Văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh và hơn 100 ĐVTN.

Đông đảo ĐVTN dự lớp tập huấn.

Hiện nay, tình trạng vi phạm các quy định về VSATTP diễn ra ngày càng tinh vi, ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng trước khi thu hoạch, bán sản phẩm nông sản chưa được kiểm soát, sử dụng đất trồng, nước tưới tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng hóa chất, chất phụ gia và chất hỗ trợ chế biến vượt quá hàm lượng cho phép… đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Tại chương trình, đông đảo ĐVTN đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về đảm bảo VSATTP, giới thiệu về Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; các kiến thức chung về ATTP nông, lâm, thủy sản…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt đường tranh bích họa tuyên truyền về VSATTP.

Thông qua tập huấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn các cấp bộ đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về VSATTP, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác đảm bảo VSATTP; vận động ĐVTN và các tầng lớp Nhân dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, “Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc”.

Đồng thời, thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm VSATTP; tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tình nguyện, các hội thi, hội diễn, sân khấu hóa... nhằm tuyên truyền đảm bảo VSATTP; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất liên kết hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, các trang trại, các doanh nghiệp do ĐVTN quản lý, tạo lập các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, khích lệ ĐVTN tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh trao trang bị hỗ trợ cho Tổ xung kích đảm bảo VSATTP TP Thanh Hóa.

ĐVTN tuyên truyền về VSATTP cho người dân và các tiểu thương tại chợ xã Hoằng Quang.

ĐNTN dán tờ rơi tuyên truyền về VSATTP tại chợ xã Hoằng Quang.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt đường tranh bích họa tuyên truyền về VSATTP; ra mắt Tổ xung kích đảm bảo VSATTP TP Thanh Hóa gồm 20 ĐVTN và ra quân phát tờ rơi, tuyên truyền về VSATTP cho người dân và các tiểu thương tại chợ xã Hoằng Quang.

Linh Hương