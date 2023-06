Tăng tốc “về đích” trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn nhận thực chất những kết quả đạt được trong vai trò chỉ đạo, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa luôn bổ sung, đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời để tăng tốc “về đích” trong nửa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ.

Đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Mặc dù nửa đầu nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đã xây dựng và ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác, phân công trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thực hiện tốt các chính sách và quản lý quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc, nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2020 (năm đầu nhiệm kỳ) có 3.259.639 người tham gia, thì đến thời điểm 31-12-2022 có 3.400.822 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 141.183 người (tương ứng tăng 4,15%). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao; tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm đều vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Đến năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,85% (bao gồm đối tượng BHYT tại tỉnh và học sinh, sinh viên ngoại tỉnh, người công tác trong lực lượng vũ trang và người đi làm ăn xa...). Kết quả trên đã vượt 1,85% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 6-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và vượt 0,1% so với chỉ tiêu tại Kế hoạch số 186/KH-UBND, ngày 22-7-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 20221-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, không thỏa mãn, chủ quan về những kết quả đạt được, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất khó khăn, đòi hỏi toàn ngành phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, điều đó phải được bắt nguồn từ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, đảng ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trước mắt, cần xác định rõ những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 189/KL-HĐND ngày 18-4-2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt là cơ quan chuyên trách tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)