Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2024 (trong đó: thống kê số lượng, biển số, nhãn hiệu các loại xe ô tô tải, xe ô tô chở khách đã hết niên hạn sử dụng và thông tin, địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố để biết và quản lý.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở trong quá trình kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đơn vị, chủ phương tiện, lái xe sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, không để các phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân, doanh nghiệp, nhất là các trường học trên địa bàn quản lý không sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo quy định tham gia giao thông trên đường. Trên cơ sở danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1/1/2024 trên địa bàn được Sở Giao thông vận tải cung cấp, thông báo đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện biết để thực hiện việc giao nộp lại biển kiểm soát, đăng ký xe cho cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của chính quyền, địa phương phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh quản lý tốt phương tiện hết niên hạn sử dụng; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)