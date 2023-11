Tăng cường quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện Công điện số 991/CĐTTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Trước mắt kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có ngay các giải pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Sở Công Thương chỉ đạo rà soát, kiểm tra phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao kiến thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại, kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống Nhân dân. Kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (có từ 2 tầng trở lên và tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng có từ 2 căn hộ trở lên) trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn này.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)