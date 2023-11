Tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại TP Thanh Hóa

Theo rà soát của Công an TP Thanh Hóa, hiện nay công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các trường mầm non tư thục, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên cũng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập trong hoạt động của nhóm mầm non độc lập tư thục.

Ban giám hiệu và đội chữa cháy của Trường Mầm non tư thục Hoa Anh Đào (TP Thanh Hóa) kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Ngôi Sao Nhỏ ở phường Đông Vệ hiện có 70 cháu, với 12 giáo viên. Để đảm bảo an toàn PCCC, cơ sở này được trang bị hệ thống phòng cháy tự động, 20 bình cứu hỏa cầm tay, 2 máy bơm tự động... Các trang thiết bị này được bố trí tại những nơi thuận tiện như cửa ra vào, gần các nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ như bếp, nhà ăn, các khu vực có ổ điện... Ngoài ra, cơ sở này đã bố trí riêng một hệ thống thoát hiểm, độc lập hoàn toàn với tòa nhà, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và nhanh chóng khi trường hợp xấu xảy ra.

Ông Đặng Việt Hưng – phụ trách kỹ thuật cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Ngôi Sao Nhỏ, cho biết: “Chúng tôi rất chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, đồng thời thường xuyên tự kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về PCCC để hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở”.

Theo rà soát của Công an TP Thanh Hóa, hiện trên địa bàn có 22 trường mầm non tư thục, 119 nhóm/lớp mầm non độc lập tư thục, hầu hết các trường mầm non tư thục đều đảm bảo được công tác PCCC. Tuy nhiên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục thì công tác PCCC còn rất nhiều hạn chế, bất cập. Trong số 119 nhóm/lớp mầm non độc lập tư thục có đến 50% các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, công an thành phố và công an các phường, xã trên địa bàn đã xử phạt hành chính 44 cơ sở không bảo đảm công tác phòng, chống cháy, nổ với số tiền 249 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu thuộc về không có lối thoát hiểm, hệ thống điện chưa bảo đảm an toàn... Điều đó cho thấy, còn rất nhiều khó khăn, bất cập trong công tác PCCC ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Theo quy định của Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ sở trường mầm non tư thục phải đáp ứng nghiêm ngặt quy định về phòng, chống cháy, nổ như: Giới hạn chiều cao số tầng, số lượng trẻ, hệ thống đường, lối thoát nạn, lắp đặt hệ thống PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ...

Theo thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa: Qua kiểm tra các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục là một trong số những cơ sở có đặc điểm nguy cơ cháy nổ cao và ở mức độ nghiêm trọng. Đây là khu vực tập trung đông người và là nơi có nhiều trang thiết bị dễ cháy như: bếp ăn, nhà để xe, thiết bị phục vụ học tập (tivi, máy chiếu, máy vi tính...). Mặt khác, đồ chơi, dụng cụ dạy học chủ yếu làm bằng gỗ, nhựa là chất dễ cháy và tỏa nhiều khói, khí độc. Bếp nấu ăn của các trường với hệ thống bếp gas, bếp điện tự lắp đặt không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Trong khi đó, đối tượng học sinh mầm non còn nhỏ tuổi chưa tự biết cách thoát nạn, chủ cơ sở và giáo viên không nắm được kiến thức, kỹ năng PCCC. Nếu không may có tình huống cháy, nổ xảy ra (thường xuất phát từ bếp ăn) thì khói, lửa sẽ theo cầu thang bốc lên các lớp học phía trên, cô và trò sẽ rất khó khăn để thoát nạn.

Bên cạnh đó, phần lớn các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục thuê lại nhà ở của người dân và thay đổi công năng sử dụng. Vì vậy, những nhóm, lớp này thường không được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, chỉ có một cửa thoát nạn, hệ thống điện chưa bảo đảm an toàn... Việc hoạt động giáo dục trong những tòa nhà khép kín như thế tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Đặc biệt khi xảy ra sự cố, công tác cứu chữa sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Công an TP Thanh Hóa sẽ xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề này. Quan điểm của đơn vị là sẽ quyết liệt cho dừng các cơ sở nào không đủ điều kiện về công tác PCCC. Trong thời gian tới, sau khi đã kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá một lần nữa. Từ khi cho khắc phục đến nay, các cơ sở đã khắc phục như thế nào, kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở cố tình không đáp ứng đủ điều kiện PCCC.

Bài và ảnh: Minh Khanh