Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội

Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, đặc biệt là phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 30-5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43, ngày 8/6/2010; Kế hoạch số 108 - KH/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội; lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, sự chủ động, sáng tạo của Hội Chữ thập đỏ trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và đất nước. Tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở và khu dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo chương trình phối hợp, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm, gồm: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác; thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thực hiện ký kết chương trình phối hợp.

Ngoài ra, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Thùy Linh.