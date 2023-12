Tặng bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP Sầm Sơn

Với mục tiêu, ngăn chặn kịp thời tai nạn về cháy, nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân, chiều 28/12/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC tỉnh và UBND TP Sầm Sơn tổ chức chương trình trao tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn...

Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng bình chữa cháy xách tay cho người dân trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã trao 80 bình chữa cháy xách tay bằng bột (loại MFZ4) cho 80 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, để nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng PCCC cháy và phát cẩm nang an toàn PCCC cho các hộ dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã vận động, xã hội hóa và trao tặng hơn 1000 bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân trên địa bàn TP.Sầm Sơn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kỹ năng an toàn PCCC cho các hộ dân.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH của các hộ gia đình; qua đó tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, để mỗi người dân là “một người lính” cứu hỏa trên địa bàn.

Các hộ dân được hướng dẫn tham gia trải nghiệm thực hành sử dụng bình cứu hỏa.

Từ đó, huy động tối đa lực lượng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân” hướng tới “Từng nhà an toàn - Từng nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn”.

Minh Phương (CTV)