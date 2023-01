Sự thật đằng sau việc Ban quản lý chung cư 379 cắt điện, nước của cư dân?

Những ngày gần đây, dư luận lấy làm bức xúc trước những thông tin phản ánh về việc cư dân ở Chung cư 379 khốn khổ vì bị Ban quản lý của tòa nhà cắt điện, nước và đuổi ra khỏi các căn hộ khi mà Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề. Để có cái nhìn khách quan về sự việc, phóng viên Báo Thanh Hóa đã đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra rất nhiều sự thật đằng sau câu chuyện này.

Vì đâu nên nỗi?

Ít tháng trước đây, nhiều cư dân của Chung cư 379 đã vô cùng hạnh phúc khi được chủ đầu tư bàn giao chìa khóa để vào thi công nội thất cho căn hộ của mình. Điều đó cũng có nghĩa là công trình sắp được đưa vào sử dụng đúng như mong mỏi các cư dân. Vậy nên, mặc dù đã ký cam kết chỉ lắp đặt thiết bị nội thất chứ không ở lại sinh hoạt khi tòa nhà chưa đủ điều kiện và chưa được sự đồng ý của Ban quản lý nơi đây, nhưng vì cần chỗ ở nên đã có 9 hộ gia đình cố tình ở lại bất chấp việc các cơ quan chức năng đã nhiều lần đến tuyên truyền, vận động.

Trong đơn gửi công ty, cư dân chỉ xin lắp đặt thiết bị, nội thất và cam kết không ở lại khi công trình chưa đủ điều kiện sử dung.

Đại diện phía chủ đầu tư, bà Đoàn Thị Hoài - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng – Phát triển Nhà 379 cho biết: “Ngoài 9 hộ gia đình kể trên thì còn có 41 hộ khác (chứ không phải 200 hộ như một số người thông tin) cũng thường xuyên ở lại tòa nhà nhưng khi ban quản lý đi kiểm tra, nhắc nhở thì có người trả lời là đến chơi, người nói đến nhập trạch hoặc đang thi công nội thất dang dở… Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân khi hệ thống điện của tòa nhà còn chưa được vận hành, Ban quản lý cho phép mỗi ngày chỉ được 5 hộ lắp đặt nội thất từ nguồn điện phục vụ cho thi công được đấu nối tạm từ Trạm biến áp An Phú Hưng gần đó”.

Tuy nhiên, do một số người dân chưa phối hợp nên đã dẫn đến sự cố chập điện vào ngày 28/12 khiến cho Công an Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC và CHCN) tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu công trình dừng hoạt động trong thời gian một tháng (từ ngày 29 – 12 – 2022 đến ngày 29 – 01 – 2023). Đó là lý do mà những ngày vừa qua, tòa nhà đã không được phép cấp điện và bật các thiết bị sử dụng điện, trong đó có máy bơm nước nên đã gây bức xúc cho những cư dân đang ở lại chung cư.

Thể theo nguyện vọng của cư dân muốn lắp đặt nội thất, nhập trách trước, công ty đã làm thông báo gửi tới khách hàng, trong đó nói rõ dự án chưa đủ điều kiện được ở.

Có bao nhiêu phần trăm lời đồn là sự thật?

Sau thời gian dài chờ đợi mà không nhận được nhà trước tết cổ truyền nên một số cư dân đã nảy sinh tâm lý bất mãn nên thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Cụ thể, có người đổ lỗi rằng “công trình chưa được cấp phép đã cho cư dân vào rồi lại tự ý cắt điện”. Người khác lại quy kết Ban quản lý Chung cư 379 thờ ơ “đem con bỏ chợ”. Đặc biệt, thay vì không thông cảm cho những thiệt hại của doanh nghiệp khi công trình thi công kéo dài thì có bài đăng nhận định “chủ đầu tư đang mượn cớ chập điện để lùi thời gian bàn giao nhà ở cho dân để không bị xử phạt”…

Trước những tin đồn thất thiệt ấy, bà Đoàn Thị Hoài bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi nhận trách nhiệm vì dự án bị chậm tiến độ. Nguyên nhân là do có những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng trước đó khiến cho công ty chưa được nhận bàn giao 1.901,9m2 đất còn lại. Phần diện tích này để thi công hoàn thành các hạng mục PCCC ngoài nhà, nhà xe và hạ tầng kỹ thuật cống rãnh thoát nước. Vì vậy, dù tòa nhà chung cư 20 tầng đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đáp ứng nguyện vọng của cư dân được lắp đặt nội thất trước, chúng tôi đã tiến hành bàn giao kỹ thuật cho khách hàng chứ không hề bàn giao nhà ở như một số bài đăng trên mạng xã hội và báo chí đã phản ánh”.

Trước tình trạng cư dân cố tình ở lại, công ty đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu cư dân thực hiện đúng cam kết như lúc đầu và gửi đơn đề nghị đến Công an phường Đông Hương, UBND phường Đông Hương, UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Xây dựng tỉnh nhờ phối hợp giúp đỡ đưa cư dân ra khỏi tòa nhà.

Riêng với câu hỏi “Tại sao không bàn giao chỗ ở mà lại có hóa đơn thu tiền điện, nước và lại phát thẻ cho cư dân” thì được bà Hoài giải thích: “Sau khi người dân vào thi công nội thất và ở lại đã sử dụng một lượng điện, nước rất lớn, cùng với đó là rất nhiều các loại rác thải nên ngày 07 – 11 – 2022, Ban quản lý tòa nhà đã gửi Thông báo về việc Thực hiện thu phí khi khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Chung cư 379 TH Complex, trong đó đơn giá điện, nước được thu theo mức quy định chung, không phải đơn giá kinh doanh. Và để phân biệt người đến xem, mua hay lắp đặt nội thất thì Ban quản lý chung cư chia ra hai loại thẻ, đó là thẻ khách hàng và thẻ cư dân”.

Cũng theo bà Hoài, hiện công ty đang nỗ lực để thực hiện tốt trách nhiệm của mình với cư dân nên khi có sự cố chập điện xảy ra khiến công trình bị yêu cầu dừng thi công, lãnh đạo công ty đã nhanh chóng tổ chức họp bàn đưa ra phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà ở cho những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời gửi văn bản đến Công an PCCC và CHCN tỉnh Thanh Hóa đề nghị được tiếp tục thi công điện, nước và PCCC tại dự án Nhà ở xã hội 379 để sớm bàn giao nhà ở cho cư dân, tránh những hoang mang, hiểu lầm dẫn đến những lời đồn không đúng sự thật.

Giờ thì ở chung cư 379 không còn những hình ảnh người dân vào ra háo hức chuẩn bị đón tết ở nhà mới như những ngày trước đó nữa nhưng thi thoảng vẫn có người lui tới để nắm bắt thông tin với biết bao niềm hi vọng. Trong số đó, chúng tôi gặp chị Lê Thị Huyền (căn hộ 1501) đang đứng thẫn thờ nhìn lên tòa nhà mà không khỏi lấy làm buồn lòng. Chị Huyền tâm sự: “Cứ nghĩ được đón tết ở nhà mới nên gia đình tôi đã không ký tiếp hợp đồng thuê nhà sau khi hết hạn. Giờ thì không chỉ có chủ đầu tư thiệt hại mà quyền lợi của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Đã thế, một số đối tượng lại lợi dụng vào điều đó kích động, dụ chúng tôi bán nhà với giá rẻ. Nhưng vợ chồng tôi trước sau vẫn chỉ thích vị trí nơi đây nên trong hoàn cảnh nào cũng sẽ quyết tâm giữ lại”.

Chị Lê Thị Huyền (căn hộ 1501) ngồi trước Chung cư 379 với hi vọng cơ quan chức năng sẽ cho dự án tiếp tục thi công để gia đình chị có thể sớm “an cư lạc nghiệp”.

Trường hợp của gia đình chị Lương Thị Hương (căn hộ 1124) lại càng bi đát. Chồng mất sớm, chị và các con phải đi thuê nhà với mức 4,5 triệu đồng/tháng. Mấy hôm nay, chủ nhà gọi điện mà chị không dám nghe máy bởi nếu trả lời là tiếp tục thuê thì chị sẽ phải trả trước ít nhất là 3 tháng, còn nếu không thuê nữa thì tết này sẽ không có nơi để thờ cúng người chồng. Chị Hương nói trong nước mắt: “Tôi chỉ muốn không phải thuê nhà nữa để tiết kiệm tiền lo cho các con ăn học. Vậy mà dự án đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng khiến cho mọi kế hoạch của chúng tôi đều bị đảo lộn. Nếu đã không thể bàn giao nhà đúng như dự kiến thì sau lần này, rất mong chủ đầu tư sẽ quan tâm hỗ trợ chi phí thuê nhà ở cho những cư dân khó khăn. Có như thế, chúng tôi mới yên tâm chờ đợi và sẵn sàng chia sẻ với các vấn đề mà doanh nghiệp đang phải đối mặt”.

Từ câu chuyện của Chung cư 379 có thể thấy, đa phần người dân mua nhà ở xã hội đều eo hẹp về kinh tế và đang rất cần có chỗ ở. Vì vậy, để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, ngay từ khi mới vừa khởi công, các cơ quan chức năng liên quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc cũng như các vấn đề mới phát sinh. Đó vừa là cách bảo đảm quyền lợi cho khách hàng khi mua chung cư, vừa ngăn chặn những thành phần cơ hội trục lợi, góp phần củng cố thêm lòng tin của Nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội đang rất được Đảng và Nhà nước ta chú trọng.

