Sau an cư là lạc nghiệp

Tròn 2 năm, kể từ ngày 600 hộ nghèo ở huyện Mường Lát được chuyển về ở trong những ngôi nhà mới khang trang do Bộ Công an hỗ trợ, bà con đã có thêm động lực, niềm tin để yên tâm vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Một trong những ngôi nhà Bộ Công an hỗ trợ xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát.

Chúng tôi đến trung tâm xã Pù Nhi khi cơn mưa vừa dứt, Chủ tịch UBND xã Lò Quy Nhân niềm nở cho biết: 2 năm trước, cả xã có 103 hộ được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà thì đến nay đã có nhiều hộ chủ động tìm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo. Nói xong, anh Lò Quy Nhân giới thiệu chúng tôi với anh Thao Văn Sính, Bí thư Chi bộ trưởng bản Pù Ngùa. Anh Sính tận tình đưa chúng tôi đi mục sở thị sự đổi thay dưới những nếp nhà do Bộ Công an hỗ trợ xây dựng. Anh Sính chia sẻ: Bản Pù Ngùa có 223 hộ với 1.129 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Khi có chủ trương về việc Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ có nhà ở dột nát, khó khăn, bản đã tổ chức họp, bình xét hộ thuộc diện được hỗ trợ. Sau khi xã, huyện xem xét các tiêu chí, toàn bản có 42 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là gia đình anh Thao Văn Gia. Qua trò chuyện, anh Gia cho biết: Trước đây, gia đình anh và các con phải ở trong căn nhà tranh, vách nứa xiêu vẹo. Được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới với diện tích 40 m2, trị giá 50 triệu đồng. Sau khi có nhà mới để ở, vợ chồng đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò và gia cầm, đến nay gia đình có thêm một nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống.

Cũng như gia đình anh Gia, sau 2 năm về ở trong ngôi nhà mới do Bộ Công an hỗ trợ, gia đình anh Thao Văn Di đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng mua trâu, bò, gà và cải tạo lại nương, rẫy để trồng ngô, sắn; đời sống vật chất, tinh thần của gia đình đã được nâng lên.

Rời xã Pù Nhi, chúng tôi đến xã Tam Chung - xã còn nhiều khó khăn của huyện Mường Lát. Cả xã có 63 hộ nghèo được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà. Có nhà mới để ở, các hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đi xuất khẩu lao động, vươn lên thoát nghèo. Điển hình là hộ anh Hà Văn Sáng, ở bản Lát. Sau khi được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở, anh Sáng đã vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Đến nay, hàng tháng anh Sáng gửi tiền về cho vợ, một phần để trả gốc, lãi cho ngân hàng, đồng thời có thêm nguồn tích lũy để mua sắm các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như ti vi, tủ lạnh, xe máy...

Trong câu chuyện về cuộc sống đổi thay của các hộ dân sau 2 năm được hỗ trợ làm nhà theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lò Văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát, phấn khởi chia sẻ với chúng tôi: Huyện Mường Lát được Bộ Công an hỗ trợ làm 600 ngôi nhà, đây không chỉ là động lực giúp các hộ dân có thêm niềm tin, tạo tiền đề phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, mà đối với những hộ già cả neo đơn, không người nương tựa, ngôi nhà thể hiện tinh thần nhân văn cao cả của Đảng và Nhà nước. Đây là những ngôi nhà bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, mái cứng, vách cứng) phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, tập quán sinh hoạt của người dân, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số “an cư, lạc nghiệp” tiếp tục bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống; củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến