Sắc vàng ấm áp

Trong những ngày này, hòa trong không khí ngập tràn sắc xuân, trên mọi nẻo đường qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thanh Hoá trong màu áo vàng, màu của cánh đồng lúa chín tự nguyện tiếp tế, giúp đỡ người dân đi làm ăn xa về quê đón Tết đang trở nên ấm áp trong những ngày mùa đông giá lạnh….

CBCS Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân về quê đón Tết.

Thanh Hoá là tỉnh có số lượng công dân đi làm ăn xa rất lớn. Như thông lệ hàng năm, trong dịp Tết Quý Mão năm nay, kể từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, số lượng con em Thanh Hoá đi làm ăn xa quê trở về quê đón Tết gia tăng đột biến. Người có điều kiện thì đi máy bay, tàu hoả, người không có điều kiện, hoặc quãng đường không dài thì đi xe khách, thậm chí đi xe máy.

Nhận thấy nhiều người còn khó khăn, lỡ đường cần giúp đỡ trên hành trình về quê ăn Tết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông thì cần chú ý hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ người dân tham gia giao thông một cách an toàn, đúng quy định của pháp luật, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, lỡ đường cả tinh thần và vật chất để người dân trở về đón Tết với gia đình, người thân một cách an toàn.

Là lực lượng thường xuyên có mặt trên các cung đường để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao kết hợp hỗ trợ, giúp đỡ người dân về quê ăn Tết một cách an toàn.

CSGT TP.Thanh Hóa bố trí lực lượng tặng bánh kẹo, sữa, nước cho người dân đi, đến ở ga Thanh Hóa

Tại thành phố Thanh Hoá, trong những ngày Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ không nghỉ Tết từ nay cho đến hết ngày 16 tháng giêng. Trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố sẽ bố trí những nhu yếu phẩm như nước uống, sữa, bánh kẹo… tại cổng ga Thanh Hóa để hỗ trợ những người “hồi hương” cần giúp đỡ.

Tương tự, tại huyện miền núi Quan Hoá nơi giáp ranh với tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và tỉnh Hoà Bình, Sơn La, tại các tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng kèm theo nhiều đồ ăn, thức uống để hỗ trợ người dân trên đường về quê đón Tết.

Trung tá Hà Ngân Hùng, Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Quan Hoá cho biết: Từ ngày 18/1, Công an huyện Quan Hoá đã triển khai thành lập điểm tại cửa ngõ vào huyện Quan Hoá. Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện phối hợp với Công an xã Phú nghiêm hỗ trợ đồ ăn, nước uống và hướng dẫn giao thông đi lại cho người dân trên đường về quê đón Tết. Chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày 18/1, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Quan Hóa đã gửi tặng hơn 100 gói bánh mỳ và hơn 500 chai nước khoáng cho bà con. Chúng tôi sẽ duy trì từ nay đến chiều ngày 30 tết.

Người dân ấm lòng khi được Công an huyện Quan Hóa hỗ trợ nhu yếu phẩm trên đường về quê.

Được biết, từ 18/1 (tức 27 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đã bố trí hơn 30 điểm chốt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và duy trì đến 18h ngày 21/1 (tức 30 Tết) để hướng dẫn giao thông, tuyên truyền để người dân chấp hành luật giao thông và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở xa về quê đón Tết.

Công an huyện Quảng Xương hỗ trợ nhu yếu phẩm chongười dân trên đường về quê.

Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của lực lượng CSGT Thanh Hóa nhằm động viên, chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả và mong muốn mọi người về quê vui xuân, đón Tết an toàn. Qua đó cũng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT đẹp trong lòng người dân.

Đình Hợp