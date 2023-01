Quan tâm chăm lo để các gia đình chính sách có tết đủ đầy

Mùa xuân ấm áp mang theo niềm vui lại trở về với gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là những phần quà tri ân tới những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc. Đó là những tấm lòng thơm thảo, là sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức nhân đạo từ thiện đã góp phần giúp các gia đình chính sách đón tết đủ đầy, sum vầy.

Đại diện lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, huyện Thọ Xuân và Công ty TNHH Ngọc Sao Thủy (TP Thanh Hóa) trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thọ Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tôi nhớ mãi nụ cười hiền hậu của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vạy, thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh (Thọ Xuân) khi được các cấp, ngành đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Mẹ Vạy tâm sự: Mẹ có hai người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyển và liệt sĩ Nguyễn Văn Thành. Các anh hy sinh ở chiến trường miền Nam đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Mẹ thường mơ thấy hai anh trong giấc ngủ chập chờn và thức dậy thắp hương để an ủi vong linh những người con đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Mỗi năm khi tết đến xuân về, mẹ lại đau đáu nhớ về hình ảnh hai người con thân yêu của mình. Nhưng, giữa muôn tấm lòng tri ân tới các gia đình chính sách, mẹ thấy mình được an ủi phần nào.

Còn đối với bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học Nguyễn Văn Phú, thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh (Như Xuân), luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp bởi gia đình trong diện khó khăn. Bác Phú chia sẻ: Hàng năm vào các Ngày 27-7, Tết Nguyên đán, gia đình luôn được lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đến thăm hỏi, tặng quà. Đây chính là nguồn động viên để tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích... Đáp lại nghĩa tình đó, tôi luôn căn dặn các con, cháu phải tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày tết, nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, vùng dân tộc thiểu số... để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh có trên 99,8% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời...

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, cho biết, để tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho 95.407 người có công với cách mạng và thân nhân, với mức quà tặng 300.000 đồng/người, tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, tặng quà mỗi huyện 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân tròn 100 tuổi; phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch “Tết cho người nghèo”; “Tết nhân ái”. Tập trung huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tết, hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội...

Một mùa xuân lại về đong đầy hương sắc và tình người. Những món quà tết đầy ý nghĩa đã và đang mang đến nụ cười hạnh phúc cho biết bao người dân. Đặc biệt, với người có công, họ càng tự hào hơn bởi những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là niềm tin, điểm tựa và là động lực để họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống ngày càng tươi đẹp. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội chăm lo tết cho gia đình chính sách, tin rằng mọi người, mọi nhà sẽ được đón tết an vui.

Bài và ảnh: Trần Hằng