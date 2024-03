Phụ nữ Thanh Hóa đồng loạt hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam (ngày 1 đến 8/3) do Trung ương hội LHPN Việt Nam phát động chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đông đảo cán bộ, hội viên, nữ viên chức lao động, nữ thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng. Đặc biệt mặc đồng loạt ngày 8/3 góp phần cùng với Hội LHPN cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam và lan tỏa ra thế giới.

Năm 2019, Hội LHPN Việt Nam đã khởi xướng và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các sự kiện với chủ đề “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”. Từ đó đến nay, cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tuần lễ Áo dài đã luôn là một hoạt động không thể thiếu vào tuần đầu của tháng 3 hằng năm với nhiều hoạt động thiết thực.

Những ngày này, nhiều nơi từ cơ quan, công sở, trường học trên đường phố và cả trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, fanpage... đều xuất hiện hình ảnh những phụ nữ duyên dáng, thanh lịch, thướt tha trong tà áo dài, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi làm việc và nơi sinh sống.

Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam, các nữ cán bộ công chức Sở Công Thương duyên dáng trong tà áo dài truyền thống và được các đồng chí lãnh đạo Sở tặng hoa động viên, thể hiện sự quan tâm và lan tỏa áo dài truyền thống

Phụ nữ Báo Thanh Hóa duyên dáng trong tà áo dài hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam.

Phụ nữ cơ sở huyện Nông Cống duyên dáng trong tà áo dài diễu hành trên các tuyến đường chính với niềm tự hào Quốc phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam

Đồng phục áo dài nơi công sở của những nữ công phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) khiến cho không khí làm việc thêm vui tươi, phấn chấn, tạo khí thế thực hiện hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả và thân thiện.

Đoàn nữ chỉ huy Công an cấp xã và cán bộ hội cơ sở (Công an Thanh Hóa) chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Công an Nhân dân Cao Kỳ Vân, xã Minh Đức, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, các cấp Hội LHPN thị xã Nghi Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên tham gia đều mặc áo dài, thể hiện vẻ đẹp, sự trang trọng...

Để lan tỏa “Tuần lễ Áo dài”, dù làm việc nơi công sở hay tham quan, du lịch, phụ nữ Thanh Hóa luôn ý thức bản thân mình và những người thân, bạn bè, đồng nghiệp nữ đều mặc áo dài vừa thể hiện sự tự tin với Quốc phục và tạo điểm nhấn nơi mình đến, nhằm truyền thông về những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa của Quốc gia, dân tộc Việt Nam, Di sản văn hóa Thế giới...

Phụ nữ huyện Bá Thước tự hào khoác lên mình những bộ áo dài tươi tắn nhằm lan tỏa văn hóa áo dài, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Chị em phụ nữ thành phố Sầm Sơn diện áo dài ra phố lưu lại những kỷ niệm, khoảnh khắc được bên nhau trong tà áo dài nhiều sắc màu

Nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam sôi nổi như: Diễu hành áo dài; tham gia các hội thi; giao lưu dân vũ áo dài; đồng loạt mặc trang phục Áo dài tại công sở, trường học, sự kiện; sử dụng các kênh truyền thông, mạng xã hội tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá trị của Áo dài...

Tuần lễ Áo dài được thực hiện với tinh thần: Cùng nhau lan tỏa, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến với người dân và bạn bè quốc tế, từng bước đưa các giá trị của áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể. Điều này cho thấy sự hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi của cộng đồng trong “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2024, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới: Yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Lê Hà