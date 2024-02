Phụ nữ Bá Thước hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội LHPN huyện Bá Thước còn có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Gia đình chị Cao Thị Lý ở bản Đôn, xã Thành Lâm đã cải tạo khu nhà ở của gia đình thành homestay để kinh doanh dịch vụ du lịch.

Cùng cán bộ Hội LHPN Bá Thước đến thăm mô hình du lịch cộng đồng Homestay Hồng Lý của gia đình chị Cao Thị Lý ở bản Đôn, xã Thành Lâm, chia sẻ với chúng tôi, chị Lý cho biết: Trước đây gia đình chị thuộc hộ nghèo của bản, nhận thấy nghề du lịch cộng đồng phát triển, chị đã bàn bạc với chồng đầu tư cải tạo ngôi nhà sàn của gia đình thành nơi kinh doanh du lịch. Thông qua tổ chức hội, chị đã được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Bản thân chị và các thành viên trong gia đình cũng đã cố gắng học một số từ tiếng Anh giao tiếp thông dụng để trao đổi với khách nước ngoài. Gia đình chị đã xây dựng được 2 khu nghỉ dưỡng, mỗi khu có 1 nhà sàn, 8 phòng nghỉ, 1 bể bơi, nhà nội bộ cho các đối tác thuê lại, mỗi tháng có thu nhập gần 60 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội LHPN Bá Thước cho biết: Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, hội đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thông qua việc tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội chủ động rà soát, nắm bắt địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định nguyên nhân nghèo, từ đó phân công hội viên nòng cốt, hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ. Cùng với đó, hội phối hợp với các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho 4.443 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền trên 312 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 205 tổ nhóm tiết kiệm, với số tiền trên 350 triệu đồng, hỗ trợ cho 636 hội viên mua con giống, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Dự án Tầm nhìn thế giới trao 720 con gà, 90 con ngan giống cho 27 hộ gia đình có trẻ em thuộc hộ nghèo trong huyện nuôi với tổng trị giá trên 14 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 72 triệu đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ái Thượng. Cùng với đó, hội đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ. Trong năm 2023, hội đã phối hợp tổ chức được 15 lớp tập huấn về nâng cao năng lực giảm nghèo, tư vấn việc làm trong nước, dệt thổ cẩm, cắt may, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho gần 600 lượt hội viên...

Những việc làm thiết thực của Hội LHPN huyện Bá Thước đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ trong huyện.

Bài và ảnh: Thiện Nhân